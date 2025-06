Le finali delle categorie Ragazzi e Cadetti. Gli “scudetti“ lombardi ai campioni del futuro

Dopo la pioggia torna sempre il sereno. Ci sono voluti quasi due giorni pieni di gare per decretare i vincitori delle finali regionali dei Societari Cadetti/e e Ragazzi/e su pista, andate in scena sulla pista di Darfo Boario (Brescia). Nella giornata di sabato, infatti, un acquazzone ha interrotto le gare costringendo gli organizzatori (Atletica Vallecamonica con Fidal Brescia e Fidal Lombardia) a far slittare parte del programma a domenica.

Nella categoria Ragazzi/e, al femminile arriva la conferma dell’Atletica Estrada, mentre il trono maschile se lo aggiudicano i ragazzi milanesi della Scuola Sportiva Atletica Punto It. Questi ultimi si impongono con 262 punti, grazie a due vittorie (Luca Pappadà nel lungo e Riccardo Terzi nei 60m ostacoli) e altrettanti terzi posti (Tommaso Airoldi nel peso e Marco Martina nell’alto). Il podio è completato dall’Atletica Brusaporto (257) e dalla Pro Sesto Atletica Cernusco (251). Al femminile, festeggiano le bergamasche della Estrada con 264 punti e tre podi (a contribuire, il secondo posto di Greta Niccolini nei 1000m e la doppietta nella marcia 2000m: prima Sanae Boujibar e seconda Valentina Allevi) davanti ai 254 dell’Aspes e ai 245 dell’Atletica Meneghina.

Nella categoria Cadetti/e festeggiano le milanesi dell’Atletica Meneghina e gli atleti dell’Atletica Gavirate. I varesini primeggiano con 426,5 punti, tre di margine sull’Estrada (423,5) con il podio completato dall’AG Comense, terza con 400,5 punti. Al femminile vince la Meneghina con tre soli punti di scarto sull’Atletica Estrada, 442 a 439. L’ultimo gradino del podio se lo aggiudica, invece, l’Atletica Brusaporto (423), con una top six completata da Scuola Sportiva Atletica Punto It (419), OSA Saronno Libertas (376) e Atletica Riccardi Milano 1946 (373).