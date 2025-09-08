Le finali di tambre. La gioia, poi lo stop . Gritti vince lo slalom ma c’è la squalifica: "Penso ai Mondiali»

Rimane in gola l’urlo di vittoria di Lorenzo Gritti al termine dello slalom maschile che ha chiuso la Coppa del mondo sulla pista bellunese di Tambre. Il 40enne bergamasco, terzo al termine della prima manche dietro a Filippo Zamboni e Daniele Buio, si era reso protagonista di un grande recupero nella seconda parte, terminata addirittura sul gradino più alto del podio. Purtroppo una millimetrica inforcata gli è costata a fine gara la squalifica da parte della giuria, che non cancella l’ottima giornata della squadra azzurra con Zamboni e Buio sui primi due gradini del podio (1’00“80 contro 1’00“95), controbilanciata dall’uscita di scena anche di Andrea Iori, l’altra freccia all’arco del team italiano, che ha lasciato la vittoria nella classifica generale al ceco Martin Bartak, settimo al traguardo. Gritti archivia così la sua ventesima stagione al vertice con le tre medaglie iridata di Stitna Nad Vlari (oro in supercombinata, argento in gigante e bronzo in slalom), il quinto posto nella generale (con il secondo posto conclusivo in supergigante e gigante) e la conferma di tenere il ritmo di avversari (vedi Iori) che sono più giovani di lui di due lustri e l’intenzione di continuare a sorprendere, come ammesso nei giorni scorsi: "Sto già pensando ai Mondiali che si disputeranno fra due anni". Gli avversari sono avvisati.

Silvio De Sanctis