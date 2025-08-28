LE FINALI di zurigo: OGGI TOCCA A IAPICHINO. Diamond League, Furlani a 2 centimetri dal trionfo

L’Italia con Mattia Furlani va sul podio nella prima giornata della Diamond League Final ospitata da Zurigo, in Svizzera. Dopo i sesti posti di Roberta Bruni nel salto con l’asta e di Leonardo Fabbri nel getto del peso, è Mattia Furlani (nella foto) a prendersi la scena. Nella gara di salto in lungo della Sechseläutenplatz il bronzo olimpico di Parigi 2024 ci mette un po’ a carburare ma alla fine, dopo quattro tentativi non esaltanti, firma al quinto salto la misura di 8.30 che vale il secondo posto. Furlani ha saltato a un centimetro dal primato stagionale all’aperto e a due dalla vittoria. Misure che dimostrano quanto sia in forma l’atleta delle Fiamme Oro quando ormai mancano poco più di due settimane all’inizio dei Mondiali di Tokyo.

Ha fatto meglio dell’azzurro, che non si migliora nella sesta ed ultima prova, solo il padrone di casa svizzero Simon Ehammer, arrivato primo con 8.32. Ha completato il podio Liam Adcock a quota 8.24 con l’australiano che a Roma aveva battuto il reatino all’ultimo salto nel Golden Gala Pietro Mennea.

Oggi tocca a Larissa Iapichino nel salto in lungo e Ayomide Folorunso nei 400m ostacoli difendere i colori azzurri.