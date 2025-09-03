Le Mura alla Notte Bianca

Le Mura Spring si sono presentate alla città nel corso della Notte Bianca, grazie all’ospitalità dei locali Bar Monica e Old City di Corso Garibaldi e all’organizzazione complessiva di Confcommercio Lucca e degli Enti Locali. A chiamare sul palco le protagoniste del prossimo campionato di serie B, ormai interregionale con squadre da Liguria, Umbria e Marche è stato il giornalista sportivo Alessandro Petrini, che ha fatto salire i dirigenti della società dalla presidente Rachele Settesoldi, al vice Luca Filippetto fino ai consiglieri Francesco Caredio, Gianluca Costa, Rodolfo Ragionieri, Sara Rossi, Simonetta Sensi. La presidente, commentando la stagione sportiva alle porte, ha sottolineato il valore sociale che viene portato avanti, anche con la responsabilità derivante dalla tradizione del basket femminile lucchese.

Sono state poi chiamate le giocatrici della prima squadra Elena Capodagli, Sofia Dianda, Sara Ceccarini, Sofia Michelotti, Arianna Geremei, Francesca Evangelista, Francesca Chiti, Elisa Maffei, Sofia Michelotti, Federica Papa e Serena Bona. Presentato anche lo staff con il Coach Marco Pistolesi, il vice Emanuele Merola, la preparatrice fisica Nadia Centoni, il mental coach Ivan Dotto, il massaggiatore Paolo Michelotti, il nutrizionista Andrea Bavieri, le fisioterapiste Chiara Paoletti e Flaminia Casolaro e Laura Fumelli per la segreteria. Naturalmente a fare gli onori di casa anche il direttore sportivo Imma Gentile. E’ stata poi la volta del gruppo Promozione guidato da Emanuele Merola con il vice Emilio Giusti, mentre per il settore giovanile, guidato da Virgilio Mercogliano con il gruppo under 19, under 17 e under 15 e da Claudia Del Rosso con le under 13. Infine presente un rappresentanza di Paperine, Libellule e Gazzelle per il progetto minibasket sotto la supervisione di Annalisa Breschi, mentre Imma Gentile ha presentato il gruppo Psicomotricità per i più piccoli di 3-5 anni. Presente alla serata anche l’assessore allo sport e vice Sindaco Fabio Barsanti.

Alessia Lombardi