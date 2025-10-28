Le pagelle. Bartolomei propizia il raddoppio. Angella, gara da capitano

GEMELLO 6 Primo tempo con poco lavoro. Spericolato ma efficace al 25’ della ripresa su Dionisi.

TOZZUOLO 6 Impiegato da Tedesco terzino destro: in settimana ha provato tutte le soluzioni poi la maglia è toccata a lui. Quando deve spingere si vede che non è il suo forte. Ma in copertura è tonico.

RICCARDI 6 Una leggerezza con Cioffi rischia di pesare. Ma poi si riscatta, nonostante il Livorno abbia chiesto per lui il "rosso" non accordato.

ANGELLA 6,5 Tedesco gli ha "restituito" la fascia. L’arbitro gli fischia un rigore contro, ma il Fvs dice che il capitano non ha sbagliato. Attento.

GIRAUDO 6 Tante piccole imprecisioni negli appoggi. Come gli altri, meglio nella ripresa.

MEGELAITIS 6,5 Ha sui piedi l’unica occasione del primo tempo, la conclusione è sull’esterno della rete. Scambia con Kanoute in occasione del vantaggio. Prestazione di sostanza. Utile in tutte le fasi.

BARTOLOMEI 6,5 Una regia di esperienza per il nuovo corso. Al 12’ commette una leggerezza che può costare caro. Un primo tempo, anche per lui, con poche soluzioni proposte. Ma alza parecchio il livello nella ripresa: conclude in porta e favorisce il gol della sicurezza.

GIUNTI 6,5 Sembra voglia spaccare il mondo, ma nel primo tempo è tanto agonismo e poco altro. Meglio nella ripresa, il secondo gol è anche figlio suo.

MANZARI 6,5 Prima esterno, poi alle spalle della coppia d’attacco, e lì che rende al meglio.

MONTEVAGO 7 Con il 4-3-3 è sempre molto isolato. Dopo mezzora Tedesco gli mette vicino Kanoute, con Manzari alle spalle. Al 17’ della ripresa sfiora il gol impossibile. Ma al 25’ realizza quello della sicurezza. Colpisce anche un palo.

KANOUTE 7 tanto movimento in avvio ma poche soluzioni. Fino a quando Tedesco non lo sposta e lui trova il gol che libera il Perugia: un rasoterra dal limite che beffa il portiere avversario.

OGUNSEYE s.v.

CALAPAI s.v.

BACCHIN s.v.

Francesca Mencacci