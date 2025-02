Le pagelle. Dellavalle non vacilla mai, reazione Santoro

GAGNO 6 Può fare poco sulla deviazione vincente di Francesco Esposito, poi non deve compiere grandi interventi fino all’ultimo tentativo di Falcinelli respinto a pugni uniti, pochi secondi dopo il miracoloso salvataggio di Zaro su Kouda.

DELLAVALLE 7 (foto) Gara di sicurezza e sostanza, nella quale non vacilla mai di fronte all’artiglieria pesante dell’attacco spezzino.

ZARO 7 C’è anche lui nei pressi di Francesco Esposito sullo 0 a 1 ospite, poi si riscatta alla grande, prima con la torre per il pareggio di Defrel poi col salvataggio salvifico al 96’ sul tiro di Kouma.

CAUZ 6 Gara con qualche sbavatura, soprattutto in uscita, ma tutto sommato una prestazione sufficiente nell’arginare l’attacco ospite.

BEYUKU 5 Parte neanche male, ma dopo l’ammonizione va in confusione e il suo primo tempo è tutto da dimenticare e costellato di errori. Mandelli lo toglie all’intervallo. (1’ st Magnino 6 Il suo ingresso porta nuovo equilibrio sulla fascia destra canarina).

SANTORO 6,5 Si fa sorprendere da Francesco Esposito sul gol spezzino, ma reagisce con un secondo tempo di grande corsa e intensità.

GERLI 5,5 Questo assetto tattico lo penalizza, è vero, ma non trova ugualmente i giusti ritmi e fatica a dettare il gioco e a ripartire. (48’ st Caldara sv Viene buttato dentro ad alzare il muro negli ultimi secondi).

IDRISSI 6,5 Il Modena gioca molto sulla fascia sinistra e nel primo tempo è uno dei pochi che si fa trovare in ripartenza. (37’ st Cotali sv Entra bene in partita e il suo spicchio di gara ne conferma l’affidabilità).

PALUMBO 5,5 Fa e disfa. Macchia una partita di grande qualità prima con un paio di palloni persi nel finale, e su uno di questi le proteste per un fallo fischiatogli contro gli costano un rosso certamente eccessivo quanto evitabile.

DEFREL 6,5 Passa gran parte del primo tempo a rincorrere palloni da una parte e dall’altra del fronte offensivo, toccandone però pochini. Su uno di questi però trova la deviazione vincente per il pareggio. Appare in crescendo di condizione. (27’ st Gliozzi 5,5 Del suo spicchio di gara si ricorda un bel salvataggio difensivo, il problema è che oltre la riga del centrocampo è impalpabile).

CASO 6,5 Il suo merito più grande è che anche in assenza di giocate tiene in continua apprensione la difesa spezzina. Nell’uno contro uno però paga spesso la differenza di stazza con i difensori ospiti. (37’ st Kamate sv Esordio per il classe 2004 di scuola Inter. Ha tra i piedi nel finale una palla in un contropiede due contro due, ma non riesce a saltare l’ultimo uomo. Certamente da rivedere).

Alessandro Bedoni