Le pagelle. Dell’Orco e Amoran insuperabili. Gemello attento, Giunti in battaglia

GEMELLO 6,5 Attento su corner avversario nel primo tempo, quando sbroglia la matassa. Presa sicura nel finale sul colpo di testa di Scotto.

AMORAN 7 Gli cambiano gli avversari ma resta concentrato, controlla bene anche Varela e la sua velocità. Lucido fino alla fine, quando chiude Scotto e poi spazza via in tribuna, senza tanti fronzoli, una palla calda.

RICCARDI 6,5 Tonico al centro del reparto arretrato. Gara senza sbavature.

DELL’ORCO 7 Già nei primi minuti ha da fare, ma sarà così per tutta la gara. Ottimo negli anticipi, puntuale nel far ripartire l’azione. Il migliore.

MEZZONI 6 Alla prima discesa, al 2’, serve a Marconi un assist che l’attaccante sciupa. Buona gara dalla mediana in su, un po’ in sofferenza in difesa.

GIUNTI 6 Fatica nei duelli in mezzo al campo, trova giocatori scaltri e di esperienza ma non rinuncia a lottare e a sporcarsi.

BARTOLOMEI 6 Per la sfida con la Torres viene preferito a Joselito. Tonico e tatticamente senza sbavature. Esce per infortunio e lascia il posto ad Agosti.

TORRASI 6,5 Da mezzala mostra il suo lato migliore. Inizia vedendo Mezzoni libero sulla fascia, insiste nell’occasione del gol e la fortuna lo aiuta. Rimedia il giallo che gli costa la squalifica per il prossimo turno.

GIRAUDO 6 Solito prezioso contributo sia in appoggio alla fase offensiva che quando c’è da coprirsi.

KANOUTE 6 Tanto movimento ma pochi spunti degni di nota. Vivace, fastidioso per gli avversari, ma non lascia particolarmente il segno.

MARCONI 6 Trova una maglia dal primo minuto. La sua seconda da titolare. Inizia con un’occasione che non sfrutta al meglio: arriva in scivolata sul cross di Mezzoni ma alza sopra la traversa. Cerca di farsi largo, bene per l’impegno.

JOSELITO 6 Rileva Torrasi e ne eredita anche la posizione, ci prova dalla distanza. Con l’uscita di Bartolomei riprende il posto in regia. Preciso.

MATOS 6+ Subentra a Marconi, conquista punizioni e tiene più alta la squadra.

AGOSTI 6- Gioca in una posizione un po’ ibrida, in chiusura di match fa la scelta sbagliata in attacco e va leggero su Liviero.

LEO 6 Attento quando c’è da soffrire.

YABRE s.v.

Francesca Mencacci