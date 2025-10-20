Le pagelle di Phillip Island. Di Giannantonio, un secondo posto da Oscar . Marini continua a crescere sulla sua Honda

FERNANDEZ 10. Si prende il Gp al semaforo verde e non lo molla. Spinge a testa bassa come un matto e non sbaglia niente. Complimenti.

BEZZECCHI 10. Chiude terzo ma è come se avesse vinto. Gara a handicap per i due giri di penalità da scontare dopo il botto in Indonesia e rimonta spettacolare con due sorpassi da applausi (Acosta e Alex Marquez).

DI GIANNANTONIO 9. (nella foto) E’ l’unico che fa sorridere Ducati e lo fa con una prestazione da manuale. Rincorsa impossibile (ma per lui possibile) da una griglia di partenza choc. Bravo, bravissimo.

A. MARQUEZ 7. Soffre più del previsto. Per diversi (molti) giri era sul podio.Per altri chissà cosa ha sognato. Poi molla un po’ la presa e finisce quarto. Dai, alla fine, va bene così.

MARINI 7 Continua il suo processo di crescita con la Honda. Il podio rimane lontanino, ma la prestazione di Luca è a cinque stelle. Si sa gestire per portare a casa il (suo) massimo.

ACOSTA 6,5. Offre un bello spettacolo. E come al solito sembra poter essere in grado di spaccare il mondo e mettersi dietro tutto e tutti. Subisce più del previsto gli assalti di Bez, Diggia e Alex.

BASTIANINI 6. Piccoli e timidi segnali di risveglio. Certo, pensare e vedere che uno come lui deve considerare la nona piazza un qualcosa di positivo fa una strana sensazione. Ma è la realtà.

MORBIDELLI 5. Non si fa vedere quasi mai e la sua Australia è un condensato di timidezza e zero emozioni. Peccato perchè anche Ducati (come invece è stato per Diggia) un segnale positivo lo avrebbe incassato volentieri.

MILLER 4,5. Era dato tra i possibili protagonisti. La pista di casa, una moto che qualcosina avrebbe potuto dire. Magari senza esagerare, certo, ma lui butta via tutto con una caduta da ragazzino.

BAGNAIA 4. Weekend da incubo e finale choccante. Cade quando la bandiera a scacchi era lontana appena qualche giro. Cade male e comunque non perde nulla, visto che la sua zona punti è praticamente a zero. L’incubo continua.

ZARCO 3,5. Non è per infierire, ma il francese continua a mettere figurine nell’album delle sue cadute. Lo scivolone arriva dopo una manciata di tornate. Concentrazione ormai in zona pensione, questa la causa.

Ri. Ga.