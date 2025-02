Le pagelle. Difesa eroica con Galliani-Conson. Molto bene anche gli ultimi arrivati

Fantoni 6,5: Mostra sicurezza, soprattutto nelle uscite alte. Solo una parata degna di nota, mentre negli altri casi sono i legni o i compagni a salvarlo.

Ciavarelli 5,5: Fatica a contenere le folate di Ruiz. (Dal 51’ Giusti 6,5: al rientro dall’infortunio dà subito il suo contributo)

Conson 6,5: Alza il muro difensivo assieme a Galliani.

Galliani 7,5: Sempre puntuale, elegante e più volte decisivo. La ciliegina sulla torta è il salvataggio nel recupero su Recino.

Girgi 7: Suo il gol che decide la gara.

Limberti 6,5: Prestazione generosissima.

Mazza 7: Più efficace in fase di interdizione che di costruzione nella prima frazione. Poi nella ripresa diventa il simbolo della resistenza del Prato. (Dal 90’ Videtta sv)

Remedi 7: Sfortunatissimo in occasione della traversa colpita nel secondo tempo. Per il resto getta in campo il solito cuore di capitano. (Dall’83’ Azizi sv)

Di Stefano 6,5: Buoni spunti e anche sacrificio. (Dal 70’ Alessio Rossi 6: qualche strappo interessante, anche se non sempre è lucido nelle ripartenze)

Cozzari 7: Dopo un avvio compassato confeziona l’assist per il gol di Girgi e altre giocate utili, specie nella ripresa per dare respiro alla propria retroguardia. (Dal 70’ Magazzù 6: utile per difendere il pari)

Barbuti 5: pesa inevitabilmente l’espulsione dopo un primo tempo fatto di tanta lotta e pochi palloni giocabili.

Mariotti 7,5: Il suo Prato è eroico e mostra lo spirito battagliero del proprio tecnico.