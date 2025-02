Le pagelle. È l’Uomo Gagno, a Beyuku bastano pochi minuti

GAGNO 7,5 Il doppio miracolo al 33’ della ripresa prima su Mancuso poi su Galuppini giustifica il voto, così come la sicurezza nel gioco con i piedi e nelle uscite. Spiazzato e incolpevole sul gol ospite. Beffarda la deviazione fortuita di Caldara su Mancuso.

CALDARA 6,5 A inizio gara salva sulla linea una mischia pericolosa. Poi buona sicurezza.

DELLAVALLE 6,5 Non è facile contenere un marcantonio come Mensah, ma lui, con fatica, tutto sommato ci riesce. Sfortunata deviazione sul pareggio mantovano. Nella ripresa ha un’occasone per chiudere la gara, ma si allunga il pallone in area.

COTALI 7 Con la gestione Mandelli sta trovando continuità e sicurezza e gioca una partita alla baionetta, senza mai perdere lucidità e crescendo alla distanza. (43’ st Beyuku 7 (in foto) In campo pochi minuti, ma gli bastano per trovare una rete dal peso specifico altissimo).

DI PARDO 6,5 La gara con gol di Cremona lo ha sbloccato, ed anche con Mantova gioca senza quel timore che lo aveva attanagliato nel recente passato. (43’ st Zaro sv Alza il muro nel finale).

GERLI 7 Gara di grande saggezza tattica. Soprattutto nei frangenti in cui le squadre si allungano riesce a dosare la velocità delle ripartenze sempre impostate a testa alta.

SANTORO 6,5 Gli spunti offensivi non sono i soliti, ma a centrocampo c’è tanto da lavorare in fase di interdizione quando il Mantova riparte in velocità e lui lo fa con impegno e dedizione alla causa.

IDRISSI 6,5 Gara attenta, non si fa prendere dalla voglia di strafare e anzi in un paio di occasioni si fa vedere mettendo al centro palloni interessanti. Su uno di questi Caso di divora il possibile 2 a 0. (19’ st Cauz 6 Quando il Mantova esercita la maggior pressione va ad irrobustire la retroguardia).

PALUMBO 7,5 La sua partita in tre giocate. Il servizio al bacio per Caso nell’azione del primo gol, il suo sinistro per la rete del 2 a 1, la ripartenza a campo aperto con l’azione che culmina con il 3 a 1 di Beyuku.

CASO 7 Segna la rete dell’ 1 a 0, poi si divora il raddoppio facendosi respingere per due volte il tiro da Festa, Il problema è che sull’immediato rovesciamento di fronte il Mantova pareggia. (31’ st Duca 6 Prova a tenere alta la squadra).

DEFREL 7 Offre a Palumbo la palla del 2 a 1, e in generale corre da una parte all’altra. (19’ st Pedro Mendes 6 Entra in una situazione tattica a lui non proprio congeniale, ma si adatta a rincorrere palloni e a dare man forte anche sulle palle inattive del Mantova nel finale).

Alessandro Bedoni