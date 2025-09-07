Le pagelle. Gemello ancora protagonista. Giunti presente e pericoloso
Bene gli ultimi arrivati. Manzari cala solo nel finale. Megelaitis ci mette. fisico ed esperienza.
GEMELLO 6,5 Intervento di livello al 13’ su Spina: si oppone coi piedi. Al 20’ prima dice di no alla punizione ancora di Spina, dagli sviluppi del corner si esalta. Attento su Tommasini.
MEGELAITIS 6,5 Appena arrivato, subito gettato nella mischia. Smaliziato, ci mette fisico e esperienza.
RICCARDI 7 La grande gioia e la grande paura. Sblocca il risultato dopo 3’ di testa. Svetta di testa anche nella sua area. Nel finale finisce a terra, viene portato via in barella, con l’ambulanza.
DELL’ORCO 6 Angella è a bordo campo dal primo tempo, a scaldarsi, forse non è al meglio. Ma è comunque prezioso e provvidenziale nel finale.
GIRAUDO 6,5 Deve stare attento, sulle fasce il Gubbio spinge. Trova il corner che poi vale il vantaggio. Sbroglia una matassa in area (29’), svettando di testa, su punizione avversaria.
GIUNTI 6,5 Il più tonico e meno impreciso dei tre di centrocampo. Si sposta parecchio a destra per tamponare Podda. Nella ripresa prende palla, fa tutto da solo e va vicino al gol.
JOSELITO 5 Carino da vedere, ma poco incisivo e leggero in occasione della rete del pareggio. Sbaglia tanti palloni. Commette tanti falli.
TUMBARELLO 5,5 Meno presente delle precedenti gare. Viene sostituito al 15’ della ripresa.
MANZARI 6 Alla seconda gara si prende una maglia dal primo minuto. Si incarica di battere il coner che porta al gol di Riccardi. Sbaglia qualche scelta. Si spegne nel finale.
KANOUTE 5,5 gioca al centro del tridente, con caratteristiche e movimenti diversi. Crea un po’ di fumo, ma non punge. Una scelta che non premia.
BACCHIN 5 Chiuso il mercato, inizia la sua stagione con il Perugia. Commette il fallo che regala la rete del pari. Non è ancora ai suoi buoni livelli.
OGUNSEYE 6 appena entrato raccoglie un angolo e di testa conclude di poco a lato.
BROH 5,5 tanta corsa, anche a vuoto.
TORRASI 6 Sostituisce Joselito: meglio del compagno.
ANGELLA s.v.
Francesca Mencacci
