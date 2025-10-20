Le pagelle. Gemello sbaglia e chiede scusa. Montevago almeno ci prova
Giunti non sempre lucido ma tenta la conclusione. Giraudo meglio. dal centrocampo in su.
GEMELLO 4 Dopo tre minuti commette il più imbarazzante degli errori, un patatrac che costa il vantaggio al Pineto. Al 27’ subisce la rete di Bruzzaniti. Nella ripresa mette una pezza ancora su Bruzzaniti ma il peggio è fatto. Meriterebbe comunque la sufficienza per essersi presentato nel dopogara di fronte ai microfoni per prendersi le responsabilità dell’errore.
TOZZUOLO 5 Se al primo affondo arriva sempre il gol, la colpa è di tutti.
RICCARDI 5 Torna in campo, dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per quaranta giorno. Rischia in area con un tocco di mano involontario.
NWANEGE 5 impiegato nel centro-sinistra. Troppa irruenza negli interventi. Esce nell’intervallo.
CALAPAI 5 Prova a dare supporto sulla fascia destra, ma dura poco.
GIUNTI 5 in mezzo al campo cresce il traffico, poco preciso. Ci prova nella ripresa, trova il portiere avversario pronto.
MEGELAITIS 5 Non è il regista che cambia il gioco e in quella posizione perde anche le sue qualità.
TUMBARELLO 5 Non trova mai la giocata giusta. Con i cambi di Braglia, spazia un po’ per il campo senza trovare la giusta posizione.
GIRAUDO 6- Un paio di discese nel primo tempo, ci prova su suggerimento di Montevago. Ci prova anche a inizio ripresa.
MONTEVAGO 6 Ritrova una maglia dal primo minuto dopo tanta panchina. Al 10’ conclude bene ma trova il portiere pronto, al 17’ va in gol ma si alza la bandierina. Si batte anche nella ripresa.
GIARDINO 6 Dall’inizio insieme a Montevago, reduce dalla convocazione e gol con la maglia azzurra dell’Under 19. Più defilato, prova a far salire la squadra e permette a Montevago di avere più spazio.
JOSELITO 5,5 Entra a inizio ripresa, si fa vedere con una conclusione (10’) alzata in angolo da Tonti.
YABRE s.v.
OGUNSEYE s.v.
TORRASI s.v.
BROH s.v.
Francesca Mencacci
