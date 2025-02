Le pagelle. Guarino statuario. Cicconi propositivo. Finotto combattente

FIORILLO 6. Tempestiva una sua uscita di testa. Un po’ sorpreso ma efficace sulla punizione di Portanova.

OLIANA 6,5. Si conferma elemento affidabile con buone letture.

GUARINO 7,5. Giganteggia dietro ma anche nell’area rivale. Alla sesta in Serie B segna pure il primo gol. Predestinato.

IMPERIALE 6,5. Provvidenziale un suo salvataggio su Maggio.

ZANON 6. Parte bene ma si spegne anche presto. Sul primo gol non riesce a contrastare Girma. Dal 60’ BOUAH 5,5. Non ha un buon impatto. Poteva far meglio sul pari bis della Reggiana.

ZUELLI 7. Secondo gol nelle ultime due gare. Ha imparato a unire inserimenti letali ad una buona fase d’interdizione.

SCHIAVI 6. Tocca tanti palloni non tutti con lucidità ma resta sempre nel vivo del gioco. Dall’84’ CAPEZZI n.g.

GIOVANE 6,5. Giocatore che non si risparmia (finisce coi crampi) e che dimostra di avere non solo corsa ma anche qualità (vedi l’assist per Zuelli). Dal 68’ MANZARI 5,5. Gioca male i palloni che gli capitano e sbaglia i tempi di aggressione.

CICCONI 7. Una sorta di regista decentrato per come sa avviare azioni pericolose. Dall’84’ BELLONI n.g.

MELEGONI 6,5. La sua miglior prova in azzurro. Interpreta bene il ruolo cucitogli dal mister. Dal 68’ CHERUBINI 6. Si vede che ha voglia e qualità per incidere ma viene innescato troppo poco.

FINOTTO 7. Sbaglierà anche qualche pallone ma lassù da solo tiene in ambasce la difesa reggiana: lotta, tira, smista palla. Partecipa al gol di Zuelli.

CALABRO 7. Non è il modulo ma l’atteggiamento a rendere offensiva una squadra e la sua Carrarese lo è. Arriva a Reggio per graffiare e ci riesce due volte.

Gian.Bond.