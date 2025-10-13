Le pagelle. Il migliore in campo è Candellori, per Konatè grande sacrificio

Orsini 6: Nulla può sul gol del Ravenna. Sempre attento nelle occasioni, poche, in cui viene chiamato all’opera. Dà sicurezza al reparto.

Zoboletti 6: Presidia la fascia di competenza con sufficiente autorità. Lotta da par suo contro avversari di maggiore spessore tecnico.

Pezzola 6: Bucato insieme a Zini sulla verticalizzazione di Corsinelli per Luciani che ha determinato il gol vittoria del Ravenna. Per il resto un’altra prestazione di spessore. Gli attaccanti avversari beccano pochi palloni.

Zini 6: Anche lui si fa prendere in contropiede sul gol del Ravenna, ma poi non sbaglia più praticamente un pallone. Anche lui si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari.

Tosi 6: Attento in fase difensiva, di sostanza quando c’è sa spingere in avanti. Sta crescendo di partita in partita (38’ st Iaiunese sv: Gettato nella mischia nei minuti finali ci mette il suo ardore giovanile).

Candellori 6,5: Il migliore in campo. C’è in ogni pallone e non molla di un centimetro su di lui il fallo a palla lontana sanzionato clamorosamente dall’arbitro solo con un giallo dopo revisione FVS.

Bongelli 6: Tocca un’infinità di palloni, sbagliandone pochi. Una sua conclusione dalla distanza esalta Anacoura (15’ st Alfieri 6: Prende il posto di Bongelli e provba a fare girare palla dinanzi alla difesa a cinque schierata dal Ravenna).

Tourè M. 6: Solito grande lottatore a centrocampo. Non si risparmia, dando tutto fino alla sostituzione (26’ st Sbaffo 6: Al terzo di recupero si vede annullare il gol del pari per un presunto fallo sul portiere avversario. Offre un buon pallone a Konatèche calcia sul fondo).

Konatè 6: ha tra i piedi l’occasione per pareggiare ma non inquadra la porta. Prestazione di grande sacrificio, si getta su ogni pallone. Inesauribile.

Eusepi 6: Scintille con Donati con il capitano che è l’ultimo ad alzare bandiera bianca. Non ha grandi occasioni tra i piedi ma come al solito si mette a disposizione della squadra, creando gli spazi per gli inserimenti dei compagni.

Tourè N. 5: Praticamente viene cancellato dal campo dal suo diretto marcatore. Non è mai pericoloso in fase offensiva. Sostituito. (15’ st Battista 6: Grande agonismo da parte del numero undici rossoblù che prova in tutti i modi a scardinare la munita retroguardia romagnola).

Palladini 6: La sua Samb non ha sfigurato dinanzi alla capolista. Anzi, senza ombra di dubbio è stata più propositiva rispetto alla capolista. Espulso per proteste ma questa volta ne aveva tutte le ragioni. E’ assurdo sanzionare solo con un giallo un fallo a palla lontana.

