  Le pagelle. Kanoute, domenica fumosa. Giunti stanco, Bartolomei ok

Le pagelle. Kanoute, domenica fumosa. Giunti stanco, Bartolomei ok

Angella e Riccardi solo una sbavatura. Montevago lotta. Giardino ci prova.

di FRANCESCA MENCACCI
3 novembre 2025
I biancorossi di Tedesco hanno conquistato quattro punti in due partite

I biancorossi di Tedesco hanno conquistato quattro punti in due partite

GEMELLO 6 Sicuro su un paio di conclusioni avversarie, nulla può fare sulle reti del Pontedera.

TOZZUOLO 5,5 A destra non è disinvolto, soprattutto quando prova a salire. Perde palla e fa ripartire gli avversari che vanno in gol.

RICCARDI 6 Rischia al 19’ quando si fa superare da un avversario. Poi rimedia con una prestazione tonica.

ANGELLA 6 Troppo solo e troppo leggero quando si trova a dover fronteggiare Vitali che sblocca il risultato. Si immola a inizio ripresa.

GIRAUDO 6,5 Fatica in fase difensiva, viene puntato in continuazione. Ma si trova al posto giusto al momento giusto quando raccoglie il calcio d’angolo di Manzari e fa 1-1.

GIUNTI 5,5 Primo tempo in ombra, non fa filtro, come gli altri, nelle ripartenze avversarie. Gara incolore. Viene sostituito nella ripresa.

BARTOLOMEI 6 Tedesco lo conferma in regia. Come i compagni è assente in copertura sulla ripartenza che porta avanti il Pontedera. Ma nella ripresa è più presente e va al tiro in più circostanze.

MEGELAITIS 5,5 Fa poco filtro, gara poco lucida, anche se nel finale entra nell’azione del rigore concesso (e poi tolto) a Giardino.

MANZARI 7 Ci prova da fuori a 17’, trova il portiere pronto. Calcia un corner preciso per la testa di Giraudo. Nella ripresa fa tutto da solo, perché fa 2-2 direttamente dalla bandierina.

MONTEVAGO 6 Da solo nonostante Tedesco in teoria gli mette Kanoute vicino. Nonostante tutto disputa una gara di tutto rispetto e sacrificio.

KANOUTE 5 Prova a sparigliare le carte ma i risultati non arrivano: tanta confusione nel primo tempo. Lascia Montevago solo, senza dargli punti di riferimento.

BACCHIN 6 Rileva Kanoute. Meglio del compagno.

TORRASI 6 Rileva Giunti, fa maglio anche lui.

GIARDINO 6 Conquista un rigore che gli viene poi tolto.

JOSELITO s.v.

Francesca Mencacci

© Riproduzione riservata

