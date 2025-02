Le pagelle. King, solo un paio di sussulti. Imbrò non pervenuto

Ahmad 8 L’unico frate dotto spedito a leggere un trattato in aramaico. Perché nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivare in fondo alla prima pagina. I problemi sono arrivati alla duecentesima pagina di questo match perché, finite le forze, anche il ‘genio della lampada’ ha finito le energie ed ha forzato oltre il dovuto nel finale, quando la palla pesava un quintale. Ma va detto che nessuno dei suoi compagni si è preso responsabilità di sollevare Ahmad dal compito del finalizzatore a tutti i costi e comunque, per cui la squadra si è ritrovata con un uomo solo contro tutti. Fra l’altro si è preso anche il compito di marcare la guardia americana di Orizonovi ad inizio di ripresa. Chiude con 8 su 15 da sotto, 8 su 23 dalla distanza, 5 su 6 nei liberi e 6 rimbalzi. Gli mancava solo di dare lo straccdio per terra.

Bucarelli 7 Partita più che buona la sua tenendo conto delle difficoltà che si è ritrovata di fronte tutta la squadra. Assolutamente encomiabile nel finale quando cercava vanamente di porre un argine al pivot avversario Williams che sotto canestro faceva ciò che voleva. Da Bucarelli anche un paio di tiri importanti per quanto anche fortunati come la bomba su tabellone. Comunque uno di quelli che ha fatto la sua parte anche se sotto i normali standard delle ultime gare. Chiude la guardia con 1 su 2 da sotto, 1 su 3 da fuori, 6 su 6 nei liberi e 4 rimbalzi.

King 5,5 Un paio di sussulti nel finale ma complessivamente una partita da dimenticare. Leka non lo schiera nemmeno in quintetto perché evidentemente è uno di quelli che ha speso maggiori energie nelle ultime settimane. L’ala chiude con 3 su 9 da sotto, 2 su 4 da fuori ed ha 4 rimbalzi.

Petrovic 6,5 Uno di quegli scogli messi in difesa per cercare di arginare i lunghi dei padroni di casa perché l’area boiancorossa sembrava un’autostrada nel giorno di Ferragosto. Ha buoni 9 rimbalzi ma sul fronte offensivo male: ha chiuso con 0 su 3 da sotto e con 2 su 4 da fuori.

Lombardi 6,5 Vale lo stesso discorso di Petrovic e cioè un utilizzo finalizzato soprattutto a porre qualche barriera nell’area dei tre secondi. Chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori con 5 rimbalzi.

Zanotti 5 In campo all’inizio per 10 minuti poi guarda il match dalla panchina. Leka non lo utilizza più. Chiude con con 2 su 4 da sotto e 0 su 1q da fuori.

Imbrò 5 In campo, forse, perché Leka sperava in qualche tiro pesante, una spalla per Ahmad. Ma Imbrò non è pervenuto. Chiude con con 0 su 1 da sotto e 0 su 2 da fuori.

De Laurentis 5 Partenza zoppicante e carica di errori. In difficoltà contro i lunghi avversari. Chiude con 3 su 6 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Maretto 5 Come Zanotti in difficoltà in difesa, spedito in panca e lì ci resta. Chiude con 1 su 2 da fuori.

Cormis n.g.

m.g.