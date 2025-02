Le pagelle. Marini tuttofare, Bega regista . Prova d’autore per Ficini

TERRANUOVA TRAIANA TIMPERANZA 6. Reattivo su Ciofi nell’unica vera parata di un incontro senza brividi. CAPPELLI 6. Copre a dovere la zona di competenza. BEGA 6.5: Direttore d’orchestra di una difesa che di rado va in affanno. SAITTA 6: Tiene botta di fronte agli avanti rossoblù che non pungono. SENZAMICI 6,5: Uno dei tanti ex. Prova generosa e continua. MARINI 7: Il più lucido dei suoi. Tampona e rilancia. TASSI 6,5: Si prodiga nel pressing ingaggiando duelli al calor bianco con Ciofi. DEGL’INNOCENTI 6,5: Sua la punizione velenosa che poteva spostare le sorti della sfida. DINI e MASSAI s.v. MANNELLA 6,5: In passato simbolo dell’Aquila, ora è il direttore d’orchestra del centrocampo biancorosso. ZHUPA 6: Marcato stretto riesce tuttavia a procurarsi un paio di occasioni. SACCONI 6: Un terzo di gara a fare a sportellate con Ficini e Franco. IAIUNESE 6: Dinamico ma spesso nella morsa dei difensori rossoblù.

AQUILA MONTEVARCHI CONTI 6,5: Poco impegnato, sbroglia due o tre situazioni potenzialmente pericolose. VECCHI 6,5: Deve uscire nel finale per infortunio ma era già finito di diritto nella lista dei migliori. BONTEMPI s.v. FICINI 7: Criticato fin troppo, di recente, risponde con una bella prova d’autore. FRANCO 6,5: Rientro d.o.c. per il centrale romano, preciso e determinato. MARTINELLI 6,5: Ritrova la posizione naturale sulla fascia e non si limita a difendere. SESTI 7,5. Meriterebbe il salto tra i professionisti. Ha classe e tecnica da vendere. SALTALAMACCHIA 6: Si prodiga nel classico lavoro oscuro, ma utile, in mediana. GALASTRI 6,5: Il "bimbo" parte a mille prima di calare alla distanza. Ormai, però, è difficile rinunciare a un 2008 così. TOMMASINI 6: Si batte con coraggio e cerca di far salire la squadra. ORLANDI 6,5: Salta spesso i diretti avversari in dribbling. PICCHI s.v. CIOFI 7,5 Sugli scudi insieme a Sesti, sfiora anche il gol partita. PRIORE 6: Di stima. Generoso ma poco incisivo. BONCOMPAGNI 6: Il suo ingresso porta maggiore vivacità all’attacco.

Giustino Bonci