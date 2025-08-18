Le pagelle. Matos è tonico e reattivo. Joselito gara di luci e ombre
Dell’Orco sempre in anticipo. Riccardi senza sbavature. e in gol dal dischetto. Bacchin così così.
GEMELLO 7,5 Decisivo alla prima. Entra in clima al 17’ contro l’ex biancorosso Polizzi che lo costringe alla deviazione in angolo. Replica al 38’ su conclusione di Ladinetti. Nella ripresa doppio intervento alla mezzora che salva il risultato. Si supera ai rigori.
GIUNTI 5,5 La necessità lo porta ancora a destra. Cerca di dare una mano sulla fascia, qualche lacuna in fase difensiva.
RICCARDI 6,5 Gara senza sbavature. Segna ai rigori.
DELL’ORCO 6,5 È un piacere vederlo bello tonico alla prima ufficiale. Sempre in anticipo su Herculano.
GIRAUDO 6 Riprende da dove aveva lasciato Non si risparmia. Se la vede con l’ex Polizzi.
TUMBARELLO 6 L’unica novità rispetto alla passata stagione: va al tiro per primo, dopo 8 minuti di gioco. Cerca qualche inserimento ma pure qualche sbavatura di troppo.
TORRASI 6 L’allenatore gli ha dato le chiavi del Perugia. Sembra aver ritrovato fiducia, anche se ancora manca quel salto di qualità che ha nelle corde.
JOSELITO 6 Cangelosi lo vede mezzala. Non è brillantissimo: spetterebbe a lui trovare qualche giocata per accendere le punte. Segna il rigore finale.
BACCHIN 5,5 Dopo un’estate in bilico, trova la sua maglia con il Perugia. Menichini lo fa marcare stretto, si accentra poco, non trova l’intesa con Giunti.
MONTEVAGO 6 Al posto giusto, a volte non trova il compagno dove lo cerca. Al 14’ della ripresa va vicino al gol.
MATOS 6,5 Il suo pre campionato racconta di un giocatore ritrovato. Ha svolto tutta la preparazione e si vede nella reattività. Segna pure, ma la rete viene annullata. Segna ai rigori.
KANOUTE 6 Entra a inizio ripresa al posto di Bacchin. Carbura con il passare dei minuti: prima va al tiro malamente, poi invece costringe Vannucchi a salvare in angolo.
YABRE 6 subentra a inizio ripresa, rischia il patatrac con Gemello. Alterna buone cose ad altre da cancellare. Segna il rigore.
BROH 6 Segna il rigore.
NWANEGE 6 ingresso positivo
PERUGINI s.v.
Francesca Mencacci
Continua a leggere tutte le notizie di sport su