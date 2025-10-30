Le pagelle. Menegazzo mostra personalità

Borra 6,5. Preciso e pulito. Non passa uno spillo. Dà sicurezza al reparto. Nel primo tempo nega il gol per tre volte a D’Agostini. Dal 38’ st Stagni, ng.

Da Pozzo 7. Grande profondità. Non si risparmia. Poi, all’improvviso, lascia partire un sinistro di grande potenza, e firma il 3-0. Sfiora anche la doppietta nel finale.

Donati 6,5. Ha maggiore libertà del solito e può dedicarsi con profitto anche alla fase di possesso palla. È un motorino inesauribile, si ferma solo quando Marchionni lo sostituisce. Dal 38’ st Karim, ng.

Bianconi 6,5. Fa buona guardia, anche se D’Agostini non è un cliente facile da gestire.

Scaringi 6,5. Serve molta attenzione, perché Rubino e D’Agostini sono imprevedibili. Firma l’assist per il primo gol Okaka.

Falbo 6. È l’ex. Partecipa attivamente alla fase offensiva. Spinge con costanza sulla fascia mancina, soprattutto nella ripresa.

Calandrini 6,5. Ci sono spazi per qualche accelerazione. Con coraggio cerca di rendersi utile alla manovra. Quando esce Mandorlini, diventa il capitano.

Mandorlini 6,5. Aspetta sempre la giocata migliore. Tiene in mano le redini della mediana senza sprecare nulla. Dal 28’ st Sermenghi, ng.

Menegazzo 6,5. Mostra buona personalità, cercando di affondare i colpi. Ci prova di testa, ma Gagliano è attento. Dal 21’ st Ilari 6. Entra subito nel vivo del match.

Okaka 8. Segna due gol. E questo sarebbe già sufficiente. Ma poi c’è tutto il resto. Tiene palla, fa salire la squadra, gioca di prima, porta a spasso mezzo Rimini e sprona i compagni. Insomma, tutto il repertorio. Dal 21’ st Luciani 6. Fa a sportellate.

Zagre 6. Se non ci sono palloni giocabili in area, va a cercarseli sulla trequarti. Non si risparmia fino al 90’.