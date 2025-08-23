Le pagelle. Nwanege titolare non convince. Kanoute il più pericoloso
Riccardi e Angella, sicurezza. Giunti cresce nella ripresa. Giraudo un po’ leggero. Tumbarello impreciso.
GEMELLO 7 Dalla Coppa al campionato il passo è breve: e dopo i miracoli col Pontedera, fa il bis parando il rigore di Bernardotto.
NWANEGE 5 Dopo lo spezzone in Coppa, la maglia titolare. Un po’ impacciato in alcune situazioni. Nell’intervallo resta nello spogliatoio.
RICCARDI 6,5 Si sposta a inizio ripresa con l’uscita di Nwanege. Salva in tutto in anticipo a inizio ripresa. Tutta la gara è positiva.
ANGELLA 6 La prima di campionato. Gara senza sbavature
GIRAUDO 5,5 Protagonista in occasione del rigore concesso al Guidonia (presumibilmente), al 35’ ci prova con una bordata dalla distanza. A tratti leggero.
GIUNTI 6 Ritrova una maglia a centrocampo: un primo tempo un po’ in ombra, con qualche sbavatura: nel finale di tempo ci prova dalla distanza. Nella ripresa si allarga e alza il livello.
TUMBARELLO 5,5 Schierato centrale. Inizia bene, commette una leggerazza al 18’ (fa ripartire il Guidonia) per fortuna senza conseguenze. Sbarella un paio di conclusioni, nella ripresa invece impegna Stellato.
JOSELITO 6 stavolta ha più spazio, verticalizza bene per Kanoute in avvio, qualche giocata qua e là. Fuori Matos, si piazza a ridosso dell’attacco.
MATOS 5,5 Il Perugia gioca di più a sinistra, nella prima parte è poco coinvolto, spesso si accentra per partecipare alla manovra offensiva ma non incide.
MONTEVAGO 6 Stretto nella morsa nel primo tempo la vede poco fino al 39’ quando trova la giocata ma conclude centrale. Tanto movimento.
KANOUTE 6,5 Nel primo tempo si prende la scena: al 14’ avrebbe potuto concludere meglio sul suggerimento di Joselito, allo scadere del primo tempo ci prova su punizione. Con qualche imprecisione ma resta il più pericoloso del Perugia.
DELL’ORCO 6,5 Subentra a inizio ripresa al posto di Nwanege. Sempre una garanzia.
YABRE 5,5 Poco incisivo.
BROH 6 Buon ingresso.
TORRASI 5,5 Si vede poco
LICKUNAS s.v.
Francesca Mencacci
