  3. Le pagelle. Ogunseye parte bene poi esce presto di scena. Riccardi non sbaglia, per Montevago buon ingresso

Le pagelle. Ogunseye parte bene poi esce presto di scena. Riccardi non sbaglia, per Montevago buon ingresso

di FRANCESCA MENCACCI
31 ottobre 2025
GEMELLO 6,5 Si oppone bene a Ekuban (16’), doppio intervento nella mezzora del primo tempo, nella ripresa compie un mezzo miracolo al 15’, nulla può sull’1-1. Non fa i miracoli nei rigori finali.

CALAPAI 6 Ritrova un posto a destra, un paio di cross interessanti in corsa. Cala presto.

TOZZUOLO 6 Si riprende la maglia al centro della difesa, dopo la gara a destra. Non sbaglia.

RICCARDI 6,5 Fa buona guardia. Segna anche il rigore.

GIRAUDO 6 Soffre un po’ dalla sua parte, partecipa al vantaggio del Grifo. Non perfetto sul gol del pari del Latina.

GIUNTI 6 Costretto al superlavoro vista l’indisponibilità di Tumbarello, rimasto a casa per l’influenza. Gara normale.

JOSELITO 5 Un primo tempo senza picchi, nella ripresa Tedesco lo sposta più avanti. Si fa parare il rigore.

BROH 6 Tanta panchina, sfrutta bene la sua chance. Sbaglia una scelta sulla trequarti prima di essere sostituito.

TORRASI 6 In posizione avanzata ha meno responsabilità in fase difensiva, va al tiro e sfiora il raddoppio al 32’.

OGUNSEYE 5,5 Parte bene, poi esce di scena.

BACCHIN 7 Ritrova una maglia in Coppa. E brinda con un gran bel gol che vale il vantaggio. Serve a Torrasi la palla che potrebbe valere il 2-0. Il migliore.

GIARDINO 6 Luci e ombre.

MONTEVAGO 6,5 Subentrato può riportare avanti il Grifo, ma viene murato da Basti.

MANZARI 6 Entra benino.

MEGELAITIS 6 buon ingresso.

BARTOLOMEI 6 Serve bene Montevago.

