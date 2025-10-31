Le pagelle. Ogunseye parte bene poi esce presto di scena. Riccardi non sbaglia, per Montevago buon ingresso
GEMELLO 6,5 Si oppone bene a Ekuban (16’), doppio intervento nella mezzora del primo tempo, nella ripresa compie un mezzo miracolo al 15’, nulla può sull’1-1. Non fa i miracoli nei rigori finali.
CALAPAI 6 Ritrova un posto a destra, un paio di cross interessanti in corsa. Cala presto.
TOZZUOLO 6 Si riprende la maglia al centro della difesa, dopo la gara a destra. Non sbaglia.
RICCARDI 6,5 Fa buona guardia. Segna anche il rigore.
GIRAUDO 6 Soffre un po’ dalla sua parte, partecipa al vantaggio del Grifo. Non perfetto sul gol del pari del Latina.
GIUNTI 6 Costretto al superlavoro vista l’indisponibilità di Tumbarello, rimasto a casa per l’influenza. Gara normale.
JOSELITO 5 Un primo tempo senza picchi, nella ripresa Tedesco lo sposta più avanti. Si fa parare il rigore.
BROH 6 Tanta panchina, sfrutta bene la sua chance. Sbaglia una scelta sulla trequarti prima di essere sostituito.
TORRASI 6 In posizione avanzata ha meno responsabilità in fase difensiva, va al tiro e sfiora il raddoppio al 32’.
OGUNSEYE 5,5 Parte bene, poi esce di scena.
BACCHIN 7 Ritrova una maglia in Coppa. E brinda con un gran bel gol che vale il vantaggio. Serve a Torrasi la palla che potrebbe valere il 2-0. Il migliore.
GIARDINO 6 Luci e ombre.
MONTEVAGO 6,5 Subentrato può riportare avanti il Grifo, ma viene murato da Basti.
MANZARI 6 Entra benino.
MEGELAITIS 6 buon ingresso.
BARTOLOMEI 6 Serve bene Montevago.
