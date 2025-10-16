Acquista il giornale
Le pagelle. Uglietti parte male, poi mette la firma sul blitz. Echenique si riscatta, Williams non pervenuto

Jaylen BARFORD (23 minuti, 5/8 da 2, 1/5 da 3, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 perse, 17 punti). A...

di Redazione Sport
16 ottobre 2025
Michele Vitali ieri sera ha chiuso il match di Digione con una bomba da tre

Jaylen BARFORD (23 minuti, 5/8 da 2, 1/5 da 3, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 perse, 17 punti). A corrente alternata. Parte bene sia nel primo che nel terzo quarto, ha il merito di segnare il contropiede dell’86-91 al 42’ ma la sua prova è un leggermente sporcata da 5 palle perse e alcuni falli commessi in modo banale. Resta comunque uno dei più positivi. Voto: 6,5.

Tomas WOLDETENSAE (15 minuti, 1/1 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperi, 1 stoppata, 3 punti). Qualche segnale incoraggiante: buona applicazione difensiva e una bomba con i ritmi giusti. In crescita. Voto: 6.

Troy CAUPAIN (35 minuti, 3/4 da 2, 0/2 da 3, 6/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 7 assist, 12 punti). Non forza mai le giocate e imbocca i compagni con assist al bacio trovando anche canestri pesanti durante momenti topici della contesa. Voto: 6,5.

Bryson WILLIAMS (8 minuti, 0/1 da 2, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 assist). La nota negativa di serata. Non trova il bandolo della matassa e coach Priftis lo tiene in campo solamente 5 minuti. Voto: 5.

Jamar SMITH (21 minuti, 2/6 da 2, 4/7 da 3, 2 rimbalzi, 1 assist, 16 punti). Si presenta con un paio di triple delle sue e nel secondo tempo ne piazza un’altra da far vedere a scuola basket mandando al bar il suo difensore. Nel finale sbaglia i tiri della vittoria ma è certamente un altro Smith rispetto a quello di Cantù. Voto: 6,5.

Lorenzo UGLIETTI (18 minuti, 3/5 da 2, 1/1 da 3, 2 rimbalzi, 3 assist, 2 recuperi, 10 punti). Parte male come nelle ultime uscite poi nel finale è lui a firmare il blitz francese prima con i canestri della rimonta e poi con i due punti che chiudono il break di 6-0 del supplementare. Bentornato! Voto: 7.

Luca SEVERINI (15 minuti, 1/1 da 2, 0/2 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist, 1 stoppata, 3 punti). Qualche sprazzo positivo ad inizio match poi l’involuzione con alcuni falli evitabili. Voto: 5,5.

Jaime ECHENIQUE (30 minuti, 2/2 da 2, 6/8 ai liberi, 10 rimbalzi, 3 perse, 2 assist, 3 stoppate, 10 punti). Doppia-doppia per il lungo colombiano che sfrutta chili e centimetri nel pitturato. Prestazione che profuma di riscatto e speriamo sia solo l’inizio. Voto: 6,5.

Michele VITALI (25 minuti, 1/3 da 3, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperi, 4 punti). Solito sacrificio, impreziosito da preziosi recuperi e dalla meritata bomba del +8 finale. Voto: 6.

Kwan CHEATHAM (36 minuti, 4/6 da 2, 3/10 da 3, 4/5 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperi, 1 assist, 21 punti). È il bomber della Una Hotels e lo conferma anche in Francia e aggiunge pure 9 rimbalzi. Divide la palma di MVP con Uglietti. Voto: 7.

Cesare Corbelli

