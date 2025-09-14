Le pagelle. Vitali si difende come può, Piccoli non incide

Vitali 6 (nella foto). Guarda negli occhi Ladinetti che si presenta davanti a lui, sul dischetto. Ma sceglie la parte sbagliata dalla quale buttarsi. Poi non può nulla sul suo omonimo Vitali e in qualche occasione evita ai suoi di prendere qualche schiaffo in più.

Lepri 6. La battaglia non lo preoccupa, anzi lo galvanizza. E là dietro se c’è una cosa da fare è proprio battagliare. Difficilmente perde un duello e alla fine è il più solido della difesa biancorossa.

Bellodi 6. Difficile pensare che il testa a testa con Manfredonia possa portare a un rigore solare, ma questo è. Prova proprio lui a riaprire la partita nel finale, ma il Rimini non ha la forza e gli uomini per rimettere in piedi il match.

Fabbri 5,5. Paga a caro prezzo qualche inevitabile errore di gioventù. Come quando concede metri a Vitali spalancando di fatto la porta al Pontedera sul secondo gol dei toscani.

Boli 5,5. È la sua prima in biancorosso e dopo una partenza attenta poi sembra sempre restare un passo indietro rispetto agli avversaria. Probabilmente anche per colpa di una condizione fisica inevitabilmente non al top.

Asmussen 5,5. Rispetto alla sua prima in biancorosso, quella con la Ternana, è meno presente sia nella giocata personale che nel fraseggio con i compagni (15’ st De Vitis 5. Nemmeno lui riesce a dare ordine e un pizzico di qualità a quel centrocampo nel quale si fatica parecchio).

Piccoli 5. Deve ’dirigere’ un gruppo di compagni giovanissimi, ma fa troppo poco per farsi sentire e guidare i suoi.

Gemello 6. Quando si accende fa vedere tutte le sue qualità. Peccato che lo faccia sempre un po’ troppo poco.

Longobardi 5,5. Dà l’impressione di essere più scarico dal punto di vista delle motivazioni rispetto ai compagni. Osando sempre pochissimo.

D’Agostini 5. Diverse buone cose. La porta la guarda spesso e senza paura ci prova, ma troppo spesso manca la mira. La sua presenza in area la fa sentire, ma se si parla di manovra corale è ancora lontano da avere un feeling con i compagni.

Capac 5. Partenza all’arrembaggio. Sembra voler spaccare il mondo in avvio e i difensori toscani faticano a mettergli un freno. In realtà, poi, il freno se lo mette un po’ da solo spegnendosi troppo in fretta.