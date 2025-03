Le pagelle. Vulikic il più convincente, Zaro va in difficoltà

GAGNO 6 Beffato e spiazzato dalla deviazione di Zaro in occasione del gol decisivo, prima e dopo questo episodio non deve fare grandi interventi.

DELLAVALLE 5,5 Parte discretamente, poi lentamente cala col passare dei minuti, soprattutto dopo il giallo subito che lo manda in squalifica.

ZARO 5 Sfortunato sulla deviazione che spiazza Gagno e pure nell’episodio del presunto mani di Bronn con rigore dato e tolto dal Var. Per il resto in costante difficoltà negli uno contro uno dove deve sistematicamente ricorrere al fallo.

VULIKIC 6,5 (foto) Schierato per il forfait dell’ultimo istante di Cauz, gioca una gara puntuale e con pochissime sbavature, facendosi vedere anche in fase offensiva. Una delle poche note liete del pomeriggio.

MAGNINO 5,5 Peccato. Macchia una prova di buona qualità sbagliando da pochi passi una rete praticamente a porta vuota calciando sul fondo. Non è un attaccante, ma l’errore è grosso. (36’ st Battistella sv Buttato dentro per dare più spinta in verticale, tocca però pochi palloni).

PALUMBO 6,5 Rimane sempre dentro la partita, l’unico tiro nello specchio è suo. Va a recuperare più di un pallone ed è l’unico che cerca di giocare in verticale verso le punte (41’ st Defrel sv La mossa della disperazione).

GERLI 6 Il centrocampo a tre lo fa sentire più a suo agio e pur senza fare cose incredibili non spreca palloni cercando di dare ordine alla manovra. Può fare qualcosa di più.

SANTORO 6 Fa ciò che deve fare, lottando nella parte nevralgica del campo, lavorando più in interdizione che in spinta. (36’ st Kamate sv Buttato dentro per creare superiorità, non riesce praticamente mai a saltare l’uomo).

COTALI 6 Partita come spesso accade onesta, nella quale fa il suo con ordine e senza sprecare palloni. (25’ st Bozhanaj 6 Il suo ingresso mette in difficoltà il settore destro della Salernitana, l’impressione è che anche stavolta poteva essere buttato prima nella mischia).

CASO 5,5 Per provarci ci prova, ma fatica a saltare l’uomo e per alcuni tratti di partita il suo gioco è evanescente. Quando ci prova da lontano il tiro gli viene ribattuto. (25’ st Gliozzi 5,5 Il suo ingresso dovrebbe dare chili e fisicità al reparto offensivo, ma nella mezz’oretta che è in campo non raggiunge lo scopo).

P.MENDES 6 Un suo colpo di testa nel primo tempo su invenzione di Palumbo va fuori di poco, nella ripresa ci riprova di piede ma il pallone gli viene ribattuto in extremis. La sostanza è che di palloni anche stavolta gliene arrivano pochini.

Alessandro Bedoni