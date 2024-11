Le parole del presidente. "Il suo arrivo rafforzerà la nostra ambizione»

"Sono estremamente felice di poter contare su Mauro nel nostro team di lavoro, non solo per la sua comprovata competenza tecnica nel corso della sua carriera, ma anche per le sue qualità umane", così il presidente Javier Faroni annuncia l’accordo con il nuovo dirigente. "Da diversi mesi abbiamo avviato incontri regolari, anche prima dell’acquisizione del Perugia, cercando punti di incontro per definire il progetto sportivo integrato che vogliamo per il Grifo. È un onore annunciare questa importante aggiunta, che rafforzerà senza dubbio la nostra ambizione di competere ad alti livelli e consoliderà lo sviluppo del settore giovanile su cui stiamo lavorando. Non sarà un compito facile, perché, come ho sempre detto, il Perugia ha bisogno di un equilibrio generale in tutti gli aspetti del club. Questo equilibrio si sta gradualmente raggiungendo, ed è ora il momento che l’area sportiva accompagni questa crescita".