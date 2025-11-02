Le parole d’ordine. Gila oggi in casa Toro:: "Risultati e prestazioni. Ora diamo continuità"

"C’è la volontà, la determinazione e la consapevolezza da parte mia e dei ragazzi di dare continuità alle prestazioni e ai risultati". Alberto Gilardino ha voluto utilizzare questi tre sostantivi per definire le caratteristiche mentali principali che il Pisa dovrà mettere in campo nella sfida di Torino. Lo ha fatto in un video di presentazione della sfida valida per la decima giornata di campionato dato che, come spesso accade quando il calendario impone molti impegni ravvicinati, non ha avuto luogo la classica conferenza stampa della vigilia.

Un grande atteggiamento, un grande carattere contro una squadra, in un ambiente, quale quello granata, che è abituato a mettere il cuore d’innanzi alle difficoltà (come d’altronde non semplice è il momento che stanno vivendo, con la contestazione del pubblico verso la società). "Incontriamo una squadra fisica, una squadra in crescita rispetto all’inizio del campionato, con ottime individualità e ottima fisicità. Dobbiamo farci trovare pronti" ha parlato Gilardino riguardo i granata.

Sì, perché gli avversari sono in un momento totalmente diverso rispetto a quello in cui si trovavano a fine settembre, quando le due formazioni si incontrarono in Coppa Italia. Quattro risultati utili consecutivi in campionato, due vittorie e due pareggi. All’Olimpico – Grande Torino sono due le vittorie consecutive contro il Napoli campione d’Italia (gol del grande sogno estivo nerazzurro Simeone) e, in rimonta, contro il Genoa.

Insomma, coefficiente di difficoltà elevatissimo per i nerazzurri, soprattutto considerando i pochi giorni di recupero (appena due) e, ovviamente, è molto importante ricordare che la formazione nerazzurra non avrà al proprio seguito i tifosi a causa del divieto delle trasferte, con molti che avevano già acquistato il tagliando (sul sito del club sono state rese note le modalità per ottenere il rimborso).

Oltre al popolo nerazzurro che sosterrà la squadra da lontano, il Pisa dovrà farsi forza da solo all’interno del feudo granata. La scelta a disposizione di mister Gilardino è abbondante, non avendo alcun giocatore aggiunto in infermeria. Dei cambi ci saranno e, come al solito, l’allenatore si prenderà tutto il tempo possibile per decidere: "Ho possibilità di scelta nell’undici titolari e di chi dovrà dare un contributo in corso, ho ancora ventiquattro ore. Ho il tempo di fare tutte le valutazioni del caso".