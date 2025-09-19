Le premiazioni all’Ippodromo Snai di San Siro. "La Lombardia locomotiva dell’equitazione»

Acquista il giornale
Consegnati i “cavallini“ ai vincitori della stagione. Di Paola: "Grande entusiasmo per i nostri campioni"

di PAOLO MANILI
19 settembre 2025
Da sinistra Vittorio Orlandi, Federica Picchi e Marco Di Paola

Si è svolta lunedì sera, nel suggestivo contesto dell’Ippodromo Snai di San Siro, la tradizionale Festa dei Vincitori, gettonatissimo evento organizzato dalla Federazione italiana sport equestri della Lombardia, che celebra i successi delle amazzoni e dei cavalieri lombardi in campo nazionale e internazionale. L’importanza e il messaggio che da questo evento derivano sono espresse non soltanto dai numeri, ma anche dal fatto che questa regione è da sempre "la locomotiva di tutta l’equitazione italiana", come ha avuto modo di ricordare il presidente della Fise e vicepresidente del Coni, Marco Di Paola, ospite del suo omologo regionale Vittorio Orlandi. "Tornare qui in Lombardia - ha detto Di Paola a Orlandi e agli astanti - è sempre emozionante, come lo è vedere la quantità impressionante di atleti, tecnici, dirigenti sportivi e appassionati stringersi intorno ai propri campioni e al proprio sport. Ringrazio il presidente Orlandi di avere ospitato me e gli altri dirigenti Fise per questa bellissima ed emozionante cerimonia. Un grazie di cuore a tutti gli atleti lombardi per ciò che fanno per il nostro sport".

Dalla marea di tavoli apparecchiati con eleganza assai glamour gli applausi sono scrosciati calorosi per i due presidenti e per i loro collaboratori, chiamati sul palco dagli speaker, Cristian Micheli e Carlo Rotunno, notissime “voci” di questo sport. Poi il via alle premiazioni, con la consegna degli iconici e ambitissimi cavallini d’argento, simbolo di vittoria e di eccellenza: a premiare, oltre ai dirigenti Fise, c’era anche il c.t. della Nazionale di salto ostacoli, Marco Porro. Più di 800 le persone presenti, compresi i genitori dei giovanissimi premiati di 12 discipline equestri, dal salto ostacoli al volteggio, dal dressage al completo agli attacchi e quant’altro, equitazione paralimpica compresa. Di tutti i premiati ben 130 appartenevano al comparto pony, cioè il formidabile “vivaio” degli sport equestri che nella regione è particolarmente rigoglioso.

All’evento meneghino sono intervenuti anche Marco Riva, presidente del Coni Lombardia, Federica Picchi, assessore allo sport della Regione Lombardia - in giovane età ha praticato a sua volta l’equitazione, che ha definito uno sport "anche sociale e inclusivo" - e Alessandro Corbetta, Consigliere della Regione Lombardia. Tutti hanno espresso apprezzamento per la continua crescita del settore e per i moltissimi risultati di eccellenza conquistati. L’auspicio di Vittorio Orlandi è che ne derivi "un sostegno sempre maggiore in termini sia economici sia di supporto alla realizzazione di iniziative, impianti ed eventi sportivi".

