LE PREVISIONI. Sport e sponsorizzazioni. Boom di ricavi in 4 anni

Sponsorizzazioni sportive? Un potenziale filone d’oro: il mercato globale, dopo aver sfiorato quota 66 miliardi di euro a fine 2024, si prevede che chiuderà l’anno, raggiungendo quota 70 miliardi con una crescita media annuale composta del 5%. Ma non è tutto perché, entro i prossimi 4 anni, si sfioreranno i 90 miliardi di ricavi (+28%). Stando al portale Data Insights Market, il Nord America emergerà in qualità di continente più lungimirante. Poi ecco l’Europa che vanta basi solide grazie, a calcio, pallavolo e basket. Chiude il podio l’Asia.

"Al giorno d’oggi la sponsorizzazione sportiva non è più un semplice accordo commerciale – spiega Gianpaolo Martire, Responsabile Marketing di Vero Volley –, ma un vero e proprio rapporto di fiducia basato sulla condivisione di valori e ambizioni".