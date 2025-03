Le prossime gare. Ora arrivano due delicate trasferte in Campania. Prima si va a Salerno poi la sorpresa Juve Stabia

Uno sguardo al calendario, va dato dopo il pareggio non esaltante arrivato domenica contro il Cosenza fanalino di coda.

Tenendo conto di quanto il weekend ha messo in archivio, il Modena ha di fronte un futuro campano imminente da affrontare tra le numerose insidie che si nascondono al suo interno. Sabato prossimo, a Salerno, per la squadra di Breda è davvero un dentro o fuori, una partita chiave insomma per le speranze di salvezza rimaste, dopo il ko di Cesena. Media e tifosi sono a dir poco ’focosi’ da mesi da quelle parti e l’ambiente sarà da finale, inevitabilmente. Una settimana più tardi il Modena va a Castellammare di Stabia e il contesto non sarà da meno, in termini di accoglienza. In più, si presenterà una squadra che non smette di stupire.

Insomma, coefficiente di difficoltà abbastanza alto per i gialloblù di Paolo Mandelli. Poi ci sarà la sosta per le nazionali e via con un trittico di fuoco: Catanzaro, Pisa e Sassuolo. La classifica tiene il Modena ad una distanza piuttosto tranquilla dai playout (5 punti) e consente di guardare ancora ai playoff (3 punti) ma la Serie B è una giungla e tocca ragionare di partita in partita affinché non si facciano frittate.

L’1-1 di domenica fa raggiungere quota 14 pari in stagione in 28 gare, esattamente la metà delle partite giocate. Ugualmente ha fatto il Bari, guida questa particolare classifica il Catanzaro con 16 ’X’.

Nelle ultime 8 giornate il Modena ha tenuto la porta inviolata solo a Cittadella (il risultato finale è stato un 2-0), il gol di Pedro Mendes è il suo quinto stagionale, per la prima volta il portoghese riesce ad andare a segno consecutivamente due volte.

Alessandro Troncone