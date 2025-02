Le regine bianche. Sofia e Federica a caccia del trono. Una corona per due nel SuperG

Due regine della neve invitate al festival dello sci. La canzone della velocità suona al ritmo di Sofia Goggia e Federica Brignone proprio nei giorni di Sanremo. Si parte domani con i Mondiali di Saalbach, e si va avanti fino a domenica 16 febbraio carichi di aspettative e di un binomio azzurro da sogno, ma non solo. C’è una formula che promette spettacolo, con la velocità pura ad aprire le danze. Sulle Alpi austriache, il programma prevede quattro gare individuali e due gare a squadre, per un totale di 10 set di medaglie in palio. E presto potrebbero piovere metalli pesanti: subito dopo il parallelo a squadre miste di domani (15,15) ecco il superG femminile di giovedì (11,30). Terreno di caccia ideale per Federica Brignone e Sofia Goggia, che da inizio stagione si sono un po’ spartite le gare fra le porte larghe. Qualche errore non è mancato, ma la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo – occupata dalla valdostana – è la testimonianza di un ottimo stato di forma e di una grande duttilità delle nostre stelle azzurre.

Sogni più che legittimi nelle discipline veloci quindi. Federica si è dimostrata più di una volta competitiva, centrando quest’anno pure la prima vittoria in coppa del mondo in discesa. Per quanto riguarda Goggia, invece, la libera (in scena sabato alle 11,30) è il suo mondo, ma soprattutto potrà andare a caccia del suo primo oro iridato ella carriera, senza però trascurare il superG, nel quale ha detto di volersi impegnare seriamente. Sarebbe il riscatto più bello dopo l’anno dell’infortunio. Grande attesa per lo show in data 11 febbraio, la vera novità di quest’edizione mondiale: si chiama Team combined (dalle 10) e prevede una gara di coppia fatta di una discesa e di uno slalom. Suggestione vuole che a scendere in pista possano essere proprio le nostre regine Sofia e Federica. Con Goggia impegnata nella velocità e Federica a cercare l’impresa fra le porte strette, non dopo aver tentato il colpo medaglia pure nel gigante del 13 febbraio (9,45). Solo nel femminile sono quindi almeno quattro le chance concrete di medaglia, senza contare che poossiamo aspettarci soprese dalle altre convocate azzurre, tra le quali spiccano Marta Bassino, Nicole Delago e Laura Pirovano. In campo maschile si attende ancora l’acuto stagionale di Dominik Paris. Il velocista altoatesino è ancora a secco di podi in questa stagione. Domme l’anno scorso chiuse sesto le finali di Coppa del Mondo. Cercherà riscatto fra venerdì e domenica (prima nel superG, poi nella discesa, entrambi alle 11,30). Con lui anche Guglielmo Bosca e Mattia Casse, con uest’ultimo che nella stagione in corso ha centrato la prima vittoria in Coppa del mondo. Anche qui si apre il ’toto coppia’ per il team combined (mercoledì 12 febbraio dalle 10): le statistiche suggerirebbero un Paris-Vinatzer, con Alex che si è reso protagonista della resurrezione dello slalom azzurro una settimana fa a Kitzbuehel.