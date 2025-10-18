LE REGOLE. Cambi illimitati volanti e pareggio vietato

Somiglia al calcio sulla spiaggia, ma il Beach Soccer ha regole precise: squadre di 5 giocatori in campo, 3 tempi da 12 minuti, sostituzioni illimitate. Non ci sono pareggi, si giocano tempi supplementari di 3 minuti con la regola del golden gol (chi segna prima vince) e rigori per decidere il vincitore. La palla si gioca a piedi nudi, le punizioni sono dirette e senza barriera, e il portiere può prendere il pallone con le mani solo in area e su retropassaggio di piede.

I giocatori di riserva sono 7, le sostituzioni sono illimitate e possono avvenire durante il gioco, anche per il portiere. Il campo di sabbia misura 37 per 28 metri, con un’area di rigore di 9 metri.

Le punizioni sono sempre dirette, non si può piazzare una barriera di difensori. A differenza del calcio, nel beach soccer il portiere può prendere il pallone con le mani se un compagno effettua un retropassaggio volontario di piede.