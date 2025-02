Le scelte. Anche Giunti a rischio forfait. Il tecnico pensa a Joselito

Lamberto Zauli non ha molto da scegliere. Ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara di Rimini di sabato scorso. Le modifiche, rispetto a Rimini, potrebbero essere a centrocampo, con l’emergenza dell’ultima ora legata alle condizioni di Giunti. Il tecnico è stuzzicato dall’idea di schierare Joselito, il giovane centrocampista arrivato dal Verona, dal primo minuto. Il motivo è per la condizione di Giunti: il centrocampista non è stato bene negli ultimi due giorni, anche ieri ha svolto una seduta blanda, oggi Zauli farà l’ultima verifica e in caso di forfait, almeno all’inizio, potrebbe toccare a Joselito. "È arrivato pronto – ha spiegato l’allenatore alla vigilia del confronto con la Vis Pesaro – farà parte della gara. Kanoute verrà convocato. Si è allenato due giorni con la squadra, lui non è arrivato pronto. Non lo avevamo con noi e quindi è difficile capirne la condizione, ma non possiamo permetterci che si infortuni anche lui". In difesa, davanti a Gemello, pronti Leo a destra e Giraudo sulla corsia opposta, al centro del pacchetto arretrato spazio a Dell’Orco insieme ad Amoran (in vantaggio su Plaia). Contro la Vis Pesaro Zauli potrebbe optare per il vertice basso di centrocampo. Quindi per un 4-3-3. In caso di forfait di Giunti, Joselito è in vantaggio su Bartolomei, insieme a Torrasi e Broh. Mentre in attacco, nel tridente, ci sarà spazio per Cisco sulla fascia destra. "Per me è un acquisto – ha detto Zauli dell’esterno – , lo abbiamo aspettato, ha messo minuti e nelle ultime e nelle ultime due gare ha fatto vedere che è stata un’assenza importante e ora è una presenza importante". A sinistra spazio per Matos con Montevago al centro dell’attacco.