Le scelte. Leo pronto in difesa . Matos favorito in attacco

Alla fine Cangelosi recupera Leo in difesa, con Riccardi convocato ma con pochissime chance di vedere il campo. Ma il recupero dell’ex Crotone consente a Cangelosi di avere maggiori possibilità in difesa. Il tecnico biancorosso dovrebbe optare per il 4-3-3. In difesa, davanti a Gemello, troveranno spazio Mezzoni a destra, Giraudo a sinistra, mentre al centro ci sarà spazio per Dell’Orco (che ha smaltito la febbre) e Leo. Capitolo centrocampo: dal primo minuto dovrebbe ritrovare una maglia Joselito in cabina di regia, mentre a supporto Cangelosi dovrebbe scegliere Giunti e Torrasi. Con Broh e Bartolomei in panchina. Ballottaggi in attacco, nel tridente. Certo di una maglia al centro del reparto avanzato ci sarà Montevago, un posto, presumibilmente sulla fascia destra sarà di Kanouté, mentre a sinistra Matos è in vantaggio per completare il tridente.