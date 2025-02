Le scelte. Probabili formazioni oggi al "Romeo Neri»

Così in campo

(Stadio Romeo Neri, ore 17,30)

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Bellodi, Lepri; Cinquegrano, Garetto, Langella, Piccoli, Longobardi; Ubaldi, Parigi. A disposizione: Vitali, Ferretti, Falbo, Fiorini, Gorelli, Malagrida, Gagliano, Conti, Lombardi, Jallow, De Vitis, Cioffi. Allenatore: Buscé

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Leo, Amoran, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Broh; Cisco, Bartolomei, Matos; Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Plaia, Barberini, Agosti, Giorgetti, Souare, Torrasi, Joselito, Lisi, Marconi. Allenatore: Zauli

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Matteo Nigri di Trieste

Quarto Uomo: Lorenzo Massari di Torino.

In Tv: la partita del Neri sarà trasmessa su Non Tv e in diretta su Sky Sport (canale 251)