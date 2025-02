Le scelte. Probabili formazioni stasera al "Porta Elisa»

Così in campo:

(Stadio Porta Elisa ore 20,30)

Lucchese (3-5-2): Melgrati, Cartano, Gucher, Rizzo; Gemignani, Catanese, Tumbarello, Visconti, Antoni; Saporiti, Magnaghi. A disposizione: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Galli, Badje, Salomaa, Gheza, Selvini, Diawara. Allenatore: Giorgio Gorgone

Perugia (3-4-3): Gemello; Leo, Dell’Orco, Giraudo; Cisco, Giunti, Broh, Lisi; Kanoute, Montevago, Matos. A disposizione: Yimga, Albertoni, Plaia, Lickunas, Joselito, Torrasi, Seghetti, Marconi, Polizzi. Allenatore: Lamberto Zauli

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Bernasso di Milano

Quarto Uomo: Domenico Petraglione di Termoli

In televisione: Il posticipo della ventisettesima giornata di campionato in programma stasera al "Porta Elisa" di Lucca sarà trasmesso su Now Tv e in diretta su Sky (canale 204).