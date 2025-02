Le statistiche dei due mister. Le dodici gare di Bisoli e Mandelli. Svolta in difesa dopo il cambio

Ventiquattro diviso due fa dodici. No, non stiamo proponendo una esercizietto di aritmetica da prima elementare, ma l’evidenza, cifre alla mano, che dopo la gara di sabato con il Mantova, ventiquattresima giornata, il campionato del Modena è stato equamente diviso tra le due gestioni tecniche di Pier Paolo Bisoli prima e Paolo Mandelli poi.

Facile, classifica alla mano, dare la palma del migliore a quest’ultimo, anche in considerazione del fatto che Bisoli è stato esonerato quale segno evidente di un percorso tecnico deludente: ma crediamo sia interessante vedere i percorsi dei due tecnici andando a scavare in numeri e percentuali. Cominciamo dal tecnico di Porretta Terme, che nelle dodici gare della sua gestione ha incamerato 11 punti, per una media di 0,91 a partita, frutto di due vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte. Sedici le reti messe a segno dalla squadra e ben 19 subite, troppe per un tecnico che ha sempre fatto della fase difensiva il suo principale marchio di fabbrica.

In totale, sette gare utili su dodici, una percentuale del 58 per cento. Molto meglio i numeri di Mandelli, undici gare utili su dodici, 91 per cento di percentuale. Per il tecnico subentrato dopo la sconfitta di La Spezia un buon percorso di quattro successi, sette pareggi e una sola sconfitta, quella della prima giornata giocata nel 2025 in quel di Palermo. L’attacco ha segnato un po’ meno rispetto alle dodici gare della gestione ‘bisoliana’, 15 reti, ma di contro la difesa è risultata più ermetica con 11 reti subite. Alla fine 19 punti messi in saccoccia, per una media lusinghiera di 1,58 punti a partita: se fosse stata tenuta dall’inizio del campionato, avrebbe avuto una proiezione da quarto-quinto posto attuale. Ok, prendete questi calcoli come un gioco, fattibile comunque solo oggi per la coincidenza del numero identico di gare per gestione tecnica: ma i numeri, nel calcio come in altri settori, saranno aridi finchè volete ma raramente mentono.

Alessandro Bedoni