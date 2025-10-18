Le ultime ricerche consigliano una variazione dell’andatura Alternare il ritmo e fare retromarcia limitano l’invecchiamento. Passi all’indietro per ringiovanire mente e corpo

di Marina Santin

Camminare è un toccasana per la salute fisica e mentale. I 10.000 passi consigliati dall’Oms a tutela del benessere sembrano però avere fatto il loro tempo. Due nuovi trend stanno prendendo sempre più piede: la camminata all’indietro e la quella giapponese. La camminata all’indietro, nota come Retro Walking o Backward Walking, fa bene al corpo e alla mente ed è un ottimo allenamento. Rispetto alla camminata classica, riduce il carico sulle articolazioni, in particolare su anche e ginocchia e, pur rafforzando tutti i muscoli degli arti inferiori, stimola maggiormente quelli posteriori della coscia, i glutei e il vasto mediale del quadricipite, fondamentale per la stabilità del ginocchio.

Migliora poi l’equilibrio e la coordinazione perché non vedere il terreno su cui ci si sposta attiva muscoli e meccanismi cerebrali che non vengono coinvolti nella camminata normale ottimizzando la propriocezione e incrementando la memoria spaziale. Il backward walking permette anche un allenamento cardiovascolare più intenso e un maggiore dispendio calorico e ha effetti benefici anche sulla mente.

La concentrazione e la coordinazione richieste per fare un passo all’indietro esigono un impegno mentale costante che contribuisce a migliorare le capacità cognitive e la memoria. Invertire il senso di marcia infatti, stimola la corteccia prefrontale, la regione del cervello coinvolta nel controllo motorio, nella pianificazione, nelle decisioni, nel problem solving e nella memoria. Infine, protegge dalla demenza senile. Con l’invecchiamento, il cervello si riduce e la camminata all’indietro, si è rivelata utile per rallentare questo processo poiché attiva le aree cerebrali associate alla memoria e all’elaborazione delle informazioni, la corteccia prefrontale e l’ippocampo, aumentandone di conseguenza le dimensioni.

Arriva direttamente dal paese del Sol Levante, invece, la camminata giapponese chiamata anche Okinawa Walk. A inventarla, con l’obiettivo di offrire a tutti, indipendentemente dall’età e dalla forma fisica, un metodo per migliorare la salute, due ricercatori dell’Università di Shinshu, Hiroshi Nose e Shizue Masuki. In realtà si tratta di un Interval Walking Training (IWT), un allenamento a bassa intensità che alterna fasi di camminata veloce e fasi di camminata lenta, ovvero 3 minuti a ritmo sostenuto (70% della propria capacità aerobica massima) e 3 minuti più blandi (40% della capacità aerobica massima), ripetendo il tutto per 30 minuti.

Quali sono i suoi benefici? Migliora la salute cardiovascolare e riduce la pressione arteriosa. Accelera il metabolismo, ottimizza l’ossigenazione del corpo e aumenta il consumo di calorie grazie ai cambiamenti d’intensità, con effetti positivi anche sui livelli di glicemia. Inoltte, aumenta la resistenza fisica, la flessibilità e la forza muscolare, soprattutto a livello degli arti inferiori. In più, offre benefici anche per la salute mentale. Migliora la concentrazione, riduce lo stress abbassando i livelli di cortisolo, e migliora l’umore promuovendo la produzione di endorfine. Negli over 60, infine, è anche in grado di contrastare il declino cognitivo.