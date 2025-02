League of Nations. L’Italia fa il suo esordio tra polemiche e rinunce

E’ iniziata ad Abu Dhabi la contestata edizione 2025 della Longines League of Nations, la prima Divisione della ex-Nations Cup, riservata alle 10 migliori squadre al mondo. Contestata perché su questo circuito "cinque stelle" a squadre si sono abbattute già a suo tempo diverse critiche seguite, settimana scorsa, dal boicottaggio di due "top riders" come gli elvetici Martin Fuchs e Steve Guerdat, campione d’Europa in carica.

Come già ampiamente riportato nei giorni scorsi i due "big" diserteranno la Lln per protesta contro la serie di incongruenze del circuito, ormai di sole 4 tappe e iniziato mentre in Europa si gareggia ancora indoor. Da parte della Federazione equestre e degli organizzatori tutto tace. Oltre agli azzurri neopromossi competono Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Germania (defending title) e gli Emirati Arabi Uniti quale paese ospitante non in lizza per i punti della classifica generale.

L’Italia per la prova a squadre di domani schiera Bucci (Hantano), Camilli (Odense Odeveld), Casadei (Marbella du Chabilis) e la Martinengo (Delta de L’Isle). Ieri, nel GP (h. 1,60 m.) un errore per Camilli, Casadei non ha partecipato per tenere fresca la sua giumenta, ritirati per non forzare Bucci e la Martinengo (Calle Deluxe), ma la partita per loro si giocherà tutta sabato.

Paolo Manili