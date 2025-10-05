Lecco, il veleno è nella coda. Metlika e Sipos non bastano

Il Lecco si butta via a Verona: pareggio che sa di sconfitta. Avanti di due reti alla fine del primo tempo, la formazione bluceleste ha subito la rimonta di una Virtus mai doma che alla fine ha ampiamente meritato il punto. Blucelesti in vantaggio con una grande azione, iniziata da Zanellato e rifinita da Mallamo per il grande ex Metlika che, con precisione, ha messo la sfera nell’angolino. Tre minuti dopo bravissimo Sibi su un bel tiro di Furrer. Pian piano la Virtus Verona cresce e sfiora il gol. Ma ad andare in rete è ancora il Lecco: fallo di mano di Toffanin e rigore che lo specialista Sipos trasforma di potenza. La ripresa si apre con un mezzo miracolo di Furlan su Muhameti e con la Virtus che accorcia le distanze con un gran tiro dal limite di Zarpellon. I padroni di casa cercano il pari, ma il Lecco e Sibi impedisce ad Alaoui di chiudere la partita. I ragazzi di “Gigi“ Fresco continuano ad attaccare e solo un grande Furlan dice di no ad Amadio. Ma nel finale il portiere del Lecco non può nulla sulla staffilata dal limite di Pagliuca che sigla il 2-2. Al quarto di recupero è Sibi a salvare la Virtus con una gran parata su Alaoui.

VIRTUS VERONA-LECCO 2-2 (0-2)

Marcatori: 13’ pt Metlika (L), 37’ pt rig. Sipos (L), 13’ st Zarpellon (V), 44’ st Pagliuca (V).