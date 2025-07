Lega Serie A, il presidente Simonelli ha comunicato le date: l’eventuale finale il 22 con la vincente tra Napoli e Milan. Supercoppa, con l’Inter il 17 o il 18 dicembre

La Supercoppa Italiana oltre che una sede, l’Arabia Saudita, ora ha anche una data, anzi tre date: il 17 e il 18 dicembre si giocheranno le due semifinali e il 22 dicembre la finale. A ufficializzarlo ieri è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, parlando in conferenza stampa al termine dell’assemblea di Lega. Le due semifinali della ‘Final Four’, lo ricordiamo, saranno Napoli-Milan e Bologna-Inter, anche se ancora non è dato sapere quale delle due gare si giocherà per prima.

Quanto alla sede, "non sappiamo ancora dove si giocherà, se a Riad o a Gedda – diceva ieri Simonelli –. Considerato che in Arabia Saudita hanno le due stagioni immagino che la sede possa essere ancora Riad: ma la scelta è dei sauditi. Io mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo. Credo che ormai dovranno decidere". Che è un modo elegante per fare un po’ di pressione agli organizzatori.

Per il Bologna di Italiano la finestra della Supercoppa Italiana cadrà subito dopo la sesta giornata di Europa League in calendario l’11 dicembre e un attesissimo Bologna-Juve di campionato, calendarizzato il 14 dicembre (ma di sicuro sarà uno degli anticipi di giornata). A fortissimo rischio il Verona-Bologna del 21 dicembre, che verrà ovviamente rinviato se i rossoblù in Supercoppa si guadagneranno la finale, ma che potrebbe essere posposto anche in caso di sconfitta in semifinale viste le date così ravvicinate.

Il presidente Simonelli ha infine confermato la possibilità che la sede della prossima finale di Coppa Italia possa essere Milano, per eliminare il problema della sovrapposizione, all’Olimpico di Roma, con gli Internazionali di tennis come nell’ultima edizione che ha felicemente sorriso ai rossoblù di Italiano. Ma prima di pensare all’ultimo atto della Coppa nazionale c’è un dicembre rossoblù, letteralmente, da sceicchi.

m. v.