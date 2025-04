Legends brillano nei tornei giovanili: sfida decisiva contro Mens Sana di Siena

Due squadre giovanili e due campionati di vertice per i Legends che nell’ambito del progetto "Golfo dei poeti" collaborano con le società liguri Landini Lerici, Arcola e Golfo Poeti, e partecipano ai tornei gold under 19 e 17. Nel campionato under 19, girone B, la squadra di coach Edoardo Soncini chiude la prima fase al terzo posto, a 48 punti con Cecina, ma con differenza canestri sfavorevole (-6). Nelle 24 partite i Legends hanno realizzato 36 punti. Nella gara valida per lo spareggio titolo (ammesse le classificate dal secondo al quinto posto), lunedì i Legends affronteranno la Mens Sana di Siena, quarta del girone A. Il roster: Maccari, Poletto, Gaspani, Cozma, Vignali, Oddone, Frione, Moscatelli, Di Benedetto, Russo, Bodini. La squadra under 17 partecipa invece al campionato ligure. Ha concluso la prima fase al primo posto, alla pari con i genovesi del Sestri A, ma con il vantaggio del 2-0 negli scontri diretti. Nelle 16 partite giocate, la squadra allenata da Gabriele Ricci ha conquistato 24 punti. Nella seconda fase a orologio, i Legends hanno perso con Sestri A e Sestri B, mentre hanno vinto con Rivarolo e Genova Academy. La classifica vede i Legends secondi con 28 punti, 2 lunghezze dietro il Sestri A. Il roster: Maccari, Bertagna, Piccolo, Mudò, Bernardini, Bisceglia, Lupi, Del Bianco, Bianchini, Perroni, Prisco, Scortanu, Fusco, Bevilacqua. ma.mu.