Legends vincono a Pistoia e conquistano i playoff della Divisione regionale 1

Finisce con un successo la stagione regolare dei Legends, che nella 15ª e ultima giornata di ritorno del campionato della Divisione regionale 1, si impongono a Pistoia 60-69 (parziali 16-17, 22-30, 45-45). Pronostico rispettato per la squadra di coach Guglielmo Rossi che dopo avere rischiato di non entrare nella griglia playoff, successivamente l’aveva conquistata già con una giornata di anticipo grazie alla sconfitta del Castelfranco.

Dopo un primo quarto equilibrato che gli ospiti chiudono a +1, i carraresi spingono nella seconda frazione, chiudono la difesa e senza strafare, con un parziale di 6-13 vanno all’intervallo lungo sul +8. I Legends rientrano in campo rilassati e i locali ne approfittano con un parziale di 23-15 per chiudere il terzo tempino in perfetta parità. La partita si decide nell’ultimo quarto: i carraresi vogliono chiudere bene e con un parziale convincente (15-24) chiudono a +9, sospinti da un Donati in serata di grazia (per il pivot 30 punti e 13 rimbalzi).

Il successo di Pistoia consente ai gialloviola di migliorare la classifica all’ultimo tuffo: salgono a 32 punti e, complice la sconfitta della Cerretese (che resta a 30 punti, sconfitta 85-71 a Rosignano), chiudono al settimo posto e nei quarti playoff affronteranno il Pescia che chiude secondo nonostante la inaspettata sconfitta casalinga contro la Invictus Livorno.

Lo score: Donati 30, Fontanelli 4, Canciello 10, Borghini 7, Ferla 5, Benfatto, Diamanti 6, Leonardi 7, Donnini.