Leonardo Mastrippolito confermato alla Maceratese: difensore centrale resta per la nuova stagione

Ora c’è l’ufficialità: resta alla Maceratese il difensore centrale Leonardo Mastrippolito, classe 2000. Il giocatore era arrivato in biancorosso la scorsa estate, ma ha saputo imporsi fin da subito come un elemento importante del reparto arretrato, distinguendosi per affidabilità, solidità e costanza di rendimento. La sua crescita continua è stata uno dei fattori determinanti nel percorso che ha portato la Maceratese a conquistare il campionato di Eccellenza. Per Mastrippolito si tratta di un ritorno in D, categoria che ha già frequentato indossando le maglie di Pineto e Athletic Carpi. "Sono molto contento – ha detto il giocatore – di restare a Macerata, in una squadra e in una città che mi hanno accolto nel migliore dei modi. Ci attende un campionato annuncia competitivo e stimolante". In questo periodo la società biancorossa si sta guardando attorno: per l’attacco piacciono Francesco Casolla del Fossombrone e Lorenzo Braconi del Castelfidardo. È fatta, grazie ai buoni uffici di Dell’Arciprete, per l’attaccante Filippo Papa al Chiesanuova dove troverà il forte difensore Michelangelo Monaco che non si sposterà nonostante le richieste. L’esperto attaccante Lorenzo Sbarbati ha lasciato il Chiesanuova e la sua probabile destinazione è rappresentata dai Portuali Ancona. Al Matelica piace l’attaccante Francesco Altobello, nell’ultima stagione al Monturano. Il Montefano è interessato al giovanissimo portiere Giorgio Talozzi, un 2008 cresciuto nella Recanatese. Il centrocampista Vittorio Guzzini, nell’ultima stagione al Montefano e poi ai Portuali, interessa la Sangiustese e l’Aurora Treia. Quest’ultimo club si è assicurato il centrocampista Ernest Alla e il difensore esterno Riccardo Calamita, entrambi al Montefano. Il Trodica sta provando a chiudere con il difensore Marco Passalacqua, ex Civitanovese. L’attaccante esterno Mirco Cirulli della Maceratese piace all’Urbino, il fratello Ivan, classe 2001, attaccante esterno ex Tavullia Valfoglia (7 reti) è della Fermignanese che si è assicurata anche Giovanni Cordella, capocannoniere in Promozione con la Jesina. Il Fabriano Ceretto ha confermato il capitano Trillini, cercato dalla Fermana. Continuano le conferme in casa dell’Urbino, l’ultima è quella di Michele Nisi, jolly difensivo. Il centrocampista Armin Nasic ha rinnovato con la Maceratese. Il Potenza Picena si è assicurato l’esperto difensore Andrea Romagnoli che in carriera ha giocato anche con Maceratese e Sangiustese. Pioraco ha tesserato il centrocampista Elvis Tachi e l’attaccante Gabriele Pataracchia, entrambi classe 2005, provenienti dal Fabriano Cerreto.