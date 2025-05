Lerici, la “bella“ diventa amara. Padova vince gara 3 e va in finale

LERICI SPORT

9

PLEBISCITO PADOVA

10

(2-3, 2-3, 3-3, 2-1)

LERICI SPORT: Cavo, Giusti, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All.: Sellaroli.

PLEBISCITO PADOVA: Destro, Pisani, Michelon L., Forese, Leonardi, Baldassa, Armesano, Marotto, Sartori, Zocco, Maccà, Taglia, Michelon N., Locatelli. All.: Rolla.

ARBITRI: Luca Iacovelli e Alessio Musio. MARCATORI: Iaci 3, Casazza 1, Barrile 3, Italiani 1, Gatti 1 (L); Pisani 2, Leonardi 1, Baldassa 1, Armesano 1, Zocco 2, Maccà 3 (P)

Finisce alla "bella" delle semifinali l’avventura del Lerici Sport nei play off di serie B maschile: alla Mori della Spezia i Coccodrilli subiscono la seconda sconfitta consecutiva – e seconda stagionale – dal Plebiscito Padova, che li batte di misura (9-10 il finale). I rossoblù, dopo la vittoria in gara-2, cedono agli avversari dopo una partita quasi sempre sotto, in cui gli ospiti riescono ad arrivare in più occasioni anche sul +3, con un andamento ben diverso dai due match precedenti. Il Lerici tiene un tempo, poi lascia campo libero ai veneti. "Il Padova passa con pieno merito – commenta coach Sellaroli – i nostri avversari hanno fatto cose semplici ma efficaci. Quella di quest’anno era la migliore formazione che avevamo costruito e l’obiettivo era la finale ma il Padova ha fatto più di noi".

Chiara Tenca