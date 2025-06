Lerici Sport sconfitto da Canottieri Milano: sfuma il sogno play off

LERICI SPORT

9

CANOTTIERI MILANO

12

(3-2, 3-3, 2-5, 1-2)

LERICI SPORT: Frolla, Moretti, Davini, Padula, Strata, Boracchia, Talocchi, Franconi, Pellegri, Blasoni, Quattrocchi, Mini, Di Gregorio, Maresca. Allenatore: Sellaroli. Vice: Pellegri.

CANOTTIERI MILANO: Costadoni, Majorana, Santaniello, Crespi, Vetuli, Vitale, De Amicis, Palazzo, Gianoli, Gabardi, Steri, Campo, Tommei, Arcari.

Arbitro: Angelo Casazza

Marcatrici: Davini 3, Padula 1, Franconi 1, Pellegri 1, Mini 2, Maresca 1 (L); Santaniello 2, Palazzo 4, Gabardi 4, Steri 2 (M).

VENERE AZZURRA (SP) - Sfuma il traguardo play off per le ragazze del Lerici Sport femminile: con la sconfitta contro la seconda Canottieri Milano, che ha espugnato la "Cicci Rolla" della Venere Azzurra battendo le padrone di casa per 12 a 9.

Il team allenato dal tandem composto da Sellaroli e Pellegri abbandona così la speranza di staccare il pass per la fase successiva del campionato. Alle rossoblù, scivolate in quarta posizione con un match in meno disputato sarebbero, infatti, servite due vittorie – la seconda nell’ultimo appuntamento della stagione regolare contro l’An Brescia – per continuare il campionato: con questo stop, maturato nella seconda parte dell’incontro, i primi due posti che assicurano il passaggio ai play off diventano matematicamente irraggiungibili.

Il tecnico vede, comunque, positivamente l’avventura in campionato delle sue, che ha segnato il ritorno della calottina rossoblù in un campionato nazionale. "Come primo anno di serie B, abbiamo conquistato un terzo posto che a due giornate dalla fine penso che sia un risultato più che soddisfacente" sottolinea Sellaroli. L’ultimo appuntamento per Davini, autrice di tre gol in questo incontro, e compagne è in programma domenica alle 15.30 alla Mompiano di Brescia contro le padrone di casa dell’An.

Chiara Tenca