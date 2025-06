Lettera aperta. Luigi Repace scrive a Ignozza: "Congratulazioni per l’elezione»

Luigi Repace, presidente del Cru (Comitato regionale Umbria) si complimenta con Domenico Ignozza, fino a pochi mesi fa presidente regionale del Coni, che ha ricevuto un incarico di prestigio. Nella giornata che ha sancito l’elezione a livello nazionale di Luciano Buonfiglio, Ignozza infatti entra nella giunta nazionale come rappresentante dei delegati provinciali.

"È con immensa gioia che ti esprimo, a nome dell’intero movimento calcistico regionale, le mie più vive congratulazioni per l’importante elezione conseguita in occasione della tornata elettorale del Comitato Olimpico Nazionale, che rappresenta un vanto per l’intera Umbria – scrive nella lettera aperta Repace – .Quando mi hai anticipato la volontà di voler continuare a mettere a disposizione dello sport il tuo incredibile bagaglio di conoscenze ed esperienza, ho immediatamente percepito la solita passione che ha sempre alimentato il tuo agire negli anni da presidente del CONI Umbria. E ti sono grato anche perché il CONI Umbria avrà un interlocutore attento, appassionato e competente, un punto di riferimento per poter guidare lo sport regionale in assoluta continuità con il lavoro che hai portato avanti negli anni da presidente Regionale. In questo periodo in cui i valori autentici dello Sport vengono spesso offuscati da logiche del tutto estranee alla sua intrinseca natura, la tua presenza nella Giunta del CONI è manifestazione di un principio fondamentale, da sempre cardine del tuo operato: gli interessi personalistici e le dinamiche di potere, legate a qualsiasi appartenenza politica, devono rimanere fuori dal mondo sportivo per riconoscere dignità ed autonomia ad un universo che deve continuare a brillare di luce propria, perseguendo sempre il solo ed unico fine di unire, educare ed ispirare le nuove generazioni". Repace conclude con "l’augurio che rivolgo al movimento calcistico regionale è quello di poter sempre contare sul tuo supporto. Allo stesso modo, sono certo che l’intero movimento sportivo regionale saprà approfittare della tua consueta disponibilità, esperienza".