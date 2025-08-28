L’Euro fiducia di Soragna nell’Italia : "La difesa del Poz sorprenderà tutti"

di Massimo Selleri

Questa sera (ore 20.30) contro la Grecia l’Italia gioca la sua prima gara in questi Europei 2025. Matteo Soragna ha fatto parte del gruppo azzurro che nel 2003 sorprese tutto il continente della palla a spicchi con un terzo posto e che, poi, nel 2004 ha conquistato un argento olimpico ad Atene. Oggi è un apprezzato commentatore di Sky e le sue analisi sono una sintesi di quanto ha appreso sul campo e di quanto osserva studiando attentamente la pallacanestro moderna.

"Ci sono tre analogie importanti tra la squadra azzurra di allora e quella di oggi - spiega Soragna -. La prima è che parte da una posizione ’underdog’ come era la nostra nel 2003, la seconda è che il gruppo è molto unito ed è formato da giocatori che stanno bene insieme e il terzo è che le gerarchie al suo interno sono molto chiare".

La malattia di Achille Polonara ha ulteriormente compattato la squadra?

"Ha confermato l’unità di questa squadra. Achille non può essere lì eppure è come se ci fosse perché i suoi compagni giocheranno anche per lui".

Lei è stato uno dei primi cestisti ad essere allenato dal ct Gianmarco Pozzecco. Che tipo di coach è?

"La compattezza del gruppo dipende anche dal modo con cui lui si approccia ai singoli giocatori. Con grande chiarezza si fa volere molto bene da chi allena, mentre tecnicamente buona parte del suo sistema si basa sulla difesa. Da giocatore questo era l’aspetto dove era più fragile, ed è curioso che ora come coach lo metta al primo posto".

Il suo pronostico sull’Italia.

"Come sempre paghiamo un gap importante dal punto di vista fisico. Sulla carta Serbia e Germania sono ad un livello superiore, mentre la lotta è più aperta per il terzo posto. Alcune nazionali si sono rinnovate, altre meno e secondo me noi abbiamo raggiunto il giusto equilibrio tra lo zoccolo duro e quelli che possono essere i nuovi protagonisti".

Quali sono i giocatori più cresciuti?

"Gabriele Procida e Matteo Spagnolo all’estero hanno avuto molto spazio e sono stati molto bravi nel ripagare chi a loro ha dato fiducia. Saliou Niang si è meritato questa partecipazione raccogliendo i frutti del lavoro prezioso che Paolo Galbiati ha fatto a Trento e poi c’è ovviamente Diouf. Momo ha saputo sfruttare al meglio tutte le opportunità che ha avuto alla Virtus Bologna".

A questi Europei ci saranno giocatori che hanno disputato più 90 partite in stagione. Non è un po’ troppo?

"Ai giocatori piace scendere in campo e giocare le partite. Il problema è più degli allenatori che devono trovare uno spazio per il lavoro in palestra tra una gara e l’altra".

Commentando un incontro, le viene mai la voglia di tornare in campo?

"Sempre, perché è impossibile non innamorarsi della pallacanestro e lo dico senza nessuna nostalgia. Fare canestro e vivere al’interno di una squadra è bellissimo, come ci ha ricordato Marco Belinelli nei racconti sul suo ritiro".