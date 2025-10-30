L’evento. A Deruta i test dei tre moschettieri dei rally su terra

DERUTA - Oggi e il 6 Novembre, grazie alla disponibilità del sindaco Michele Toniaccini e dell’Amministrazione Comunale di Deruta, si svolgeranno negli sterrati della città della ceramica gli allenamenti dei tre equipaggi che nel prossimo “18° Rally delle Marche” (ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra) si giocheranno il titolo 2025. Distanziati di pochissimi punti, il giovanissimo Giovanni Trentin (p.55), il grintoso Tommaso CiuPi (p.51) e il campione uscente Alberto Battistolli (p.41), sono i tre piloti che hanno scelto gli impegnativi sterrati dell’ospitale città umbra per mettere a punto le loro Skoda Fabia 1.6 R2 con cui il 9 Novembre si sfideranno nel rally marchigiano che incoronerà il campione italiano 2025.

Il primo a ePettuare i test rally su terra sarà l’equipaggio Tommaso CiuPi-Pietro Cigni che oggi testerà le nuove coperture Pirelli e l’assetto della vettura nel tortuoso sterrato ricavato a sud di Deruta con il servive tecnico allestito presso l’hotel Melodì. Il 6 novembre sarà la volta del Team Delta Rally che con i suoi equipaggi di punta: Giovanni Trentin-Alessandro Franco e Alberto Battistolli-Simone Scattolin metteranno a punto, sullo stesso percorso, gli pneumatici Pirelli e l’aPidabilità delle Skoda Fabia R2 la cui potenza si aggira intorno ai 300 cv.

Ancora una volta grazie all’impegno organizzativo della Asd Uno di noi, presieduta da Gianluca Tassi l’Umbria e i suoi sterrati sarà protagonista attiva della fase preparatoria dei principali rally su terra.