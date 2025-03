L’evento da domani a domenica. Racquet Trend Expo, clinic e vip a Rho Fiera

L’ormai fu “Padel Trend Expo“ si è trasformato in qualcosa di più grande. L’atteso appuntamento fieristico e sportivo - che tra il 2023 e il 2024 ha coinvolto più di 40.000 visitatori - ritorna anche quest’anno. Da domani a domenica 9 marzo la Fiera Milano di Rho ospiterà il “Racquet Trend Expo“, il primo evento europeo (ideato da Next Group, Padel Trend e Fiera Milano) che oltre al padel coinvolgerà anche gli altri principali sport di racchetta: tennis, pickleball, beach tennis e tennistavolo. Durante i tre giorni di fiera il pubblico avrà la possibilità di cimentarsi su 21 campi allestiti in allenamenti, clinic e giochi con maestri delle più rinomate scuole tennistiche e di padel. I presenti potranno ammirare da vicino attuali e vecchi campioni delle discipline coinvolte. Tra i numerosi volti più noti ci saranno gli ex tennisti Adriano Panatta, Paolo Cané e Roberta Vinci, le leggende del padel Pablo Lima e Mati Diaz (più diversi attuali “padelisti“ azzurri) e tanti ex calciatori, tra cui Christian Vieri, Marco Borriello, Massimo Oddo, Antonio Cabrini, Nelson Dida e Samir Handanovic, pronti a sfidarsi in divertenti esibizioni.

Oltre a questo i visitatori potranno girare negli oltre 100 stand espositivi e partecipare a convegni e spettacoli. Ampio spazio verrà dato anche all’inclusione con la presenza di giocatori in carrozzina e attività specifiche. Durante la conferenza stampa di presentazione è stata sottolineata l’importanza della sinergia tra sport, turismo e lato imprenditoriale. "Fiera Milano è un luogo della nostra città dove è possibile fare la storia dello sport internazionale. Racquet Trend è uno dei tanti eventi sportivi che in qualche modo ci fa avvicinare con ottimismo alle prossime Olimpiadi Invernali", ha spiegato l’Assessore allo sport del Comune di Milano, Martina Riva, a cui ha fatto eco il Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci: "Come Fiera vogliamo essere in grado di leggere il futuro, captando e promuovendo in questo caso un trend sportivo in grande crescita. Racquet Trend va oltre il classico evento di Fiera Milano, che d’ora in poi punta ad accogliere un pubblico più variegato possibile nei propri spazi".Alessandro Stella