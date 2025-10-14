L’evento. Danesi e la Germani trionfano al GLGS-USSI

Un pomeriggio di festa e di premiazioni: sono stati consegnati a Milano, al Teatrino di Palazzo Visconti, i riconoscimenti ai giornalisti, ma soprattutto ai personaggi di spicco dello sport regionale da parte del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi - GLGS-USSI Lombardia. Continua la collezione di trofei per Anna Danesi, bresciana, capitana della Nazionale campione del mondo 2025 e giocatrice della Numia Vero Volley, premiata come atleta dell’anno, per "la classe, l’esperienza e il carisma da leader" e per essere una "figura simbolo del volley femminile italiano". "È un onore. Il mio ruolo mi porta ad essere al centro, ma cerco di esserlo per le mie compagne quando ne hanno bisogno". La giocatrice ha ricevuto l’onorificenza così come la formazione di basket della sua città, la Pallacanestro Brescia, insignita del titolo di “Squadra dell’Anno“: "Il lavoro è stato fatto in tanti anni - ha detto Graziella Bragaglio, numero uno della società - per la prima volta l’anno scorso abbiamo raggiunto la finale scudetto grazie al gruppo di ragazzi ma non solo, è merito di tutti". Alla U.S Cremonese calcio è stato invece conferito il riconoscimento per la “Realtà Lombarda dell’Anno“, dopo che il club ha ritrovato la massima serie. Presente, anche quest’anno, il “Premio Impresa e Sport“, assegnato a Veronica Squinzi, Amministratore Delegato del Gruppo Mapei.

In ambito giornalistico, Paolo Liguori, direttore editoriale di Tgcom24, ha vinto il Gianni Brera. Il riconoscimento intitolato alla memoria di Gianni Mura è andato a Paolo Tomaselli. A Benny Casadei Lucchi è stato consegnato il premio Gino Palumbo. Luca Bianchin ha invece ricevuto il Gualtiero Zanetti, mentre il Candido Cannavò è andato a Federica Zille. Il Premio Lionello Bianco riservato agli iscritti GLGS è stato consegnato a Lia Capizzi, mentre il Mauro Cortesi è stato conferito al freelance Matteo Moretto. Eugenio Sorrentino, direttore responsabile di ZonamistaMagazine, ha ottenuto il premio Edoardo Mangiarotti. Infine il Silvano Maggi, riservato ai fotografi, è stato dato ad Alessio Tarpini.